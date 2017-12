Maleïda fusta

En el resum d’estadístiques que va deixar el Barça-Deportivo de diumenge van sobresortir les cinc pilotes que els blaugrana van estavellar al pal de la porteria de Rubén. Un fet tant inusual com la incidència que estan tenint aquest tipus d’accions en l’equip blaugrana des que va arrencar la temporada.

La dada és prou eloqüent i l’acreditava la mateixa web del club: 26 xuts al pal en els 26 partits oficials que ja s’acumulen entre la lliga (19), la Champions (4), la copa (1) i la supercopa d’Espanya (2). “Crec que no l’encertaríem tant si ens entrenéssim per enviar les pilotes al pal”, va apreciar Ernesto Valverde després del duel contra el Dépor. De fet, el Barça és clarament l’equip que més vegades està topant amb la fusta enguany, però el tècnic blaugrana prefereix fer una lectura constructiva de la situació: “És un símptoma que estem a prop de la porteria.”

D’aquestes 26 pilotes estavellades a la fusta, més de la meitat les ha protagonitzat Leo Messi. El crac argentí ja acumula 14 xuts al pal (12 a la lliga, 1 a la Champions i 1 a la supercopa), i s’apropa al seu rècord –18 a la temporada 2011/12– quan encara queda més de la meitat del curs. Aquesta circumstància, però, no li ha impedit liderar el rànquing de golejadors de la lliga amb 14 dianes. Una xifra que hauria crescut notablement si hagués tingut més fortuna amb relació als pals.

Sense anar més lluny, en l’últim partit contra el Dépor, Messi va fer tres dels cinc pals del conjunt blaugrana. Un hat trick de pilotes a la fusta que enguany fa per segona vegada consecutiva. Ja li va passar contra el Betis al Camp Nou, coincidint amb la primera jornada de lliga. Aquell dia (28 d’agost) també va topar en tres ocasions amb la fusta, però això no va impedir que el Barça s’imposés per 2-0.

Messi no és el primer futbolista blaugrana que registra un hat trick de pals en un partit. Això sí, cal remuntar-se a la temporada 2005/06 per trobar un altre nom. Es tracta del de Ludovic Giuly, que va viure la mateixa situació coincidint amb un Barça-Alavés jugat el 22 de gener del 2006 al Camp Nou. Tot i la malastrugança de l’extrem francès, el Barça va acabar guanyant per 2-0, amb gols d’un joveníssim Messi i de Henrik Larsson.

A una distància considerable de Messi, Luis Suárez és el jugador blaugrana que més xuts al pal acumula des de l’inici del curs (4). Piqué (3), Paulinho (2), Rakitic (1), Deulofeu (1) i Jordi Alba (1) completen aquesta llista. Però què hauria passat si s’hagués tingut una mica més de fortuna en determinats partits? En el Juventus-Barça de la Champions, per exemple, un centre xut de Rakitic que va estavellar-se al pal de la porteria de Buffon va poder canviar el 0-0 final. Un cas molt semblant és el de l’Olympiacòs-Barça (0-0), aquest cop en una acció de Suárez. Pel que fa a la lliga, els pals podien haver canviat a favor dels de Valverde el desenllaç dels partits contra el Celta (2-2) i l’Atlético (1-1). Fins i tot en el Madrid-Barça de la tornada de la supercopa els pals signats per Messi i Suárez podien haver evitat la derrota al Bernabéu. (2-0).

Malgrat tot, la solvència exhibida pel Barça ha permès compensar l’adversitat pel que fa a xuts a la fusta. El sòlid lideratge a la lliga, així com la classificació per als vuitens de la Champions com a primer de grup, ho demostren.