“El que està fent Valverde té un mèrit espectacular”

Fa més de 28 anys que Carlos Martínez (30 de juliol del 1964, Madrid) és la veu dels partits de Movistar+ [abans Canal+], on juntament amb l’exfutbolista Michael Robinson ha creat un estil propi per narrar els grans enfrontaments de la lliga i de la lliga de campions. En tot aquest temps, l’actual director d’esports de Movistar+ ha viscut de primera mà duels per a la història, entre els quals hi ha desenes de clàssics.

Quines sensacions té de cara al Madrid-Barça de dissabte?

La primera sensació és que en el futbol, com sempre, les coses són impossibles de predir. A finals de l’estiu, després de la supercopa, semblava que el Real Madrid no tindria rival aquesta temporada, que passaria per damunt de tots, i ara en canvi la sensació és que si perd el clàssic es despenjarà definitivament de la lliga, ja que 14 punts, tot i tenir encara un partit pendent, seria una distància brutal.

Què li sembla el Barça d’Ernesto Valverde?

El que està fent el Txingurri té un mèrit espectacular que el culer només li reconeixerà amb el pas del temps. El seguidor del Barça ha viscut un futbol tan màgic, i fa tan poc temps, que ara la imatge que veu al mirall és borrosa. El barcelonista ha d’entendre que és impossible jugar de manera semblant a com ho feia el Barça de Guardiola, ja que per començar els jugadors no són els mateixos, i per això vull destacar el mèrit de Valverde, un entrenador que va arribar a un club que vivia un moment depressiu i amb un Madrid al davant que havia guanyat la segona Champions seguida, i tot barrejat amb l’adéu de Neymar i amb una crisi institucional. Apareix ell i aplicant el sentit comú té la possibilitat de deixar el Madrid a 14 punts abans del Nadal, amb un Messi extraordinari, amb jugadors com ara Busquets o Alba mostrant la seva millor versió, amb Paulinho sent important... Per mi, Valverde mereix un monument.

Creu que el Barça té plantilla per lluitar pel triplet?

És evident que el Barça té pitjor plantilla que abans, ja que molts jugadors importants ja comencen a ser veterans, Suárez no travessa el seu millor moment i Neymar ja no hi és, però els resultats són inapel·lables. Potser aquest Barça no enamora tant, però també tinc la sensació que brilla al màxim de les seves possibilitats. Valverde ha substitut la màgia per treball, la solidaritat i la pissarra. Voler fer comparacions amb el passat sempre et portarà a la melancolia.

Qui no abaixa el pistó és Messi...

M’encanta narrar partits seus, ja que aconsegueix sorprendre’t en cada jornada, i mira el munt de temporades que fa que és al cim. A Messi no se’l pot catalogar, ja que juga de tot. La clau és que en tots aquests anys el Barça ha aconseguit organitzar-se perquè Messi aparegui allà on pot desequilibrar. És el jugador definitiu.

I com s’explica que un Madrid que va començar tan fort després hagi estat tan irregular?

Per mi és un tema consubstancial a la seva història. Ningú sap per què, però és evident que el Real Madrid viu en un matrimoni etern amb la victòria. Només cal veure que encadena 12 finals seguides guanyant. És un senyal d’identitat, ja que les guanya jugant bé o malament, dominant o al contraatac, golejant o amb una diana en l’últim sospir... El tema és que sempre guanya títols, i fins i tot va ser capaç de sobreviure al Barça de Guardiola. El més normal és que el Madrid sigui irregular, que combini mals moments amb ratxes espectaculars. Forma part del seu ADN. Aquest és el mèrit del Madrid, tenir una capacitat per competir que està per damunt de qualsevol altre club del món.

En 28 anys vostè ha narrat un munt de clàssics. De quin conserva un millor record?

És difícil decantar-se per un, però em quedo amb aquells en què vam veure coses extraordinàries, com l’històric 2-6 o aquell 0-3 amb Ronaldinho sent aplaudit pel públic del Bernabéu.

L’afició del Barça l’acusa de ser madridista i la del Madrid de ser barcelonista...

El meu objectiu sempre ha estat i serà ser autèntic i parlar d’allò que és bo durant un partit, i un dia serà Messi i un altre, Cristiano Ronaldo. Del que estic segur és que és estúpid barallar-se pel futbol, i encara més quan veus que els jugadors, els protagonistes reals, són amics entre ells, i un exemple el trobem en Piqué i Sergio Ramos.

Al Barça se l’estima a Espanya menys que abans per tot el tema del procés català?

No tinc aquesta sensació, en absolut. És cert que si et fixes en l’actualitat més recent, doncs la gent està més definida, però si t’ho mires amb perspectiva, des del 1990, quan vam començar a narrar partits, fins ara, l’estima que és té pel Barça ha crescut exponencialment. Pel que fa al tema polític actual, doncs crec que encara és un meló per obrir, ja que, per començar, dijous s’han de celebrar unes eleccions.

Com valora que Michael Robinson hagi estat guardonat amb el premi Vázquez Montalbán d’aquest any?

Crec que ha estat tot un encert, ja que Robinson fa temps que és més periodista que exfutbolista. Ho viu amb passió i sempre ha estat fidel al seu estil i als seus valors. Té una capacitat espectacular per veure un tema que mereixi ser explicat i com fer-ho perquè sigui transcendental.