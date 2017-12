Acord per a l’adeu de Mascherano

Acord total perquè Javier Mascherano deixi el FC Barcelona en aquest mercat d’hivern. El club català va arribar ahir a una entesa definitiva amb el Hebei Fortune xinès, equip que pretenia aconseguir els serveis de l’argentí des de fa unes setmanes. El Barça ingressarà poc menys de 10 milions d’euros en concepte de traspàs, exigència que havia posat per poder fitxar, amb aquests diners, un relleu per a l’argentí. Una altra de les exigències dels blaugrana que han acceptat tant Mascherano com el que serà el seu nou equip és que el defensa no marxi fins que Samuel Umtiti estigui totalment recuperat de la lesió que es va fer contra el Celta i que el mantindrà de baixa fins a finals del mes de gener. En aquest sentit, l’acord entre les tres parts diu que si el francès es recupera abans, Mascherano també podrà sortir abans del Barça. El club blaugrana també podria deixar sortir l’argentí abans de final del mes de gener si troba un substitut i la seva adaptació és positiva. Les tres parts han d’acabar de negociar una assegurança que cobreixi una lesió del jugador mentre segueixi de blaugrana.

Mascherano s’incorporarà a la seva nova destinació amb temps de fer la pretemporada, ja que la Superlliga xinesa no comença fins al mes de març. El Hebei Fortune l’entrena el tècnic xilè Manuel Pellegrini. El blaugrana, de 33 anys, ha volgut deixar el Barça aquest hivern perquè li ha arribat una oferta econòmica molt important i sap que està davant del seu últim contracte com a professional. A més, els seus minuts en el Barça han baixat moltíssim en les dues últimes temporades i vol sentir-se protagonista en un altre equip i arribar amb ritme de partits i competició al mundial de Rússia.

El jugador argentí va arribar al Camp Nou els últims dies de mercat d’estiu de la temporada 2010-11. Ho va fer procedent del Liverpool per 24 milions d’euros, tot i que quatre d’aquests milions els va posar el mateix jugador. Ha disputat, de moment, 331 partits amb el Barça, havent marcat un gol, de penal contra l’Osasuna. El va llançar ell a petició de la graderia.

Amb l’acord perquè marxi Mascherano ja tancat, des de la direcció esportiva s’afanyen a buscar un substitut. La primera opció és incorporar el colombià Yerry Mina. El Barça té un acord amb el Palmeiras per fitxar el seu central a l’estiu per 9 milions d’euros, però podria negociar que el jugador s’incorporés ja en el mercat d’hivern. L’operació, però, genera dubtes en els tècnics que, amb el temps guanyat amb Mascherano, estudien altres alternatives, futbolistes que puguin donar un rendiment immediat tenint en compte que estem a mitja temporada. En aquest sentit, un dels noms que s’han relacionat amb el Barça els últims dies és el de l’holandès Daley Blind, que juga en el Manchester United. Blind, que pot actuar com a central i també com a lateral esquerre, té 27 anys i acaba contracte el 30 de juny del 2018. El Barça podria negociar la seva incorporació aquest hivern a canvi d’una compensació a l’equip anglès. Blind no està tenint la confiança del seu entrenador, el portuguès José Mourinho.