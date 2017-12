L’Atlético es queixa del Barça a la FIFA per Griezmann

Al FC Barcelona se li obre una altra carpeta judicial quan precisament el que desitja és anar tancant les que encara té obertes. Dilluns, l’Atlético de Madrid es va queixar del club blaugrana a la FIFA per l’aproximació que han fet cap a l’entorn més directe del seu davanter Antoine Griezmann, renovat l’estiu passat fins al 2022. El club madrileny considera que el Barça estaria adulterant la integritat de la competició perquè els dos equips competeixen per dos objectius iguals, la lliga i la copa del Rei. De fet, aquest ha estat un dels principals arguments per presentar la queixa al màxim organisme futbolístic. Mantenen que actes com aquest podrien desestabilitzar el jugador.

La queixa s’ha produït després que al final del partit entre el Barça i el Deportivo de la Corunya, Guillermo Amor, el director de relacions institucionals i esportives del primer equip, no desmentís una informació del diari Mundo Deportivo en què s’assegurava que el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, s’havia reunit amb els pares i la germana del davanter per avançar en les negociacions en una trobada que va tenir lloc a Barcelona. “Si ho diu un diari... Pot ser que s’hagi avançat alguna cosa... És feina del club que normalment s’acostuma a fer”, va admetre Guillermo Amor.

A l’Atlético de Madrid estan força molestos amb la posició del FC Barcelona, malgrat que en els últims temps la relació entre les dues entitats era excel·lent. Tant Gil Marín com Enrique Cerezo mantenen una bona sintonia amb Bartomeu. L’interès del Barça per Griezmann no és nou. Quan el PSG va pagar la clàusula de rescissió de Neymar, es va especular que els blaugrana podrien anar pel davanter colchonero, però el fet que l’Atlético no pogués fitxar per la sanció de la FIFA i els 200 milions de la clàusula de rescissió durant aquest any van fer que el Barça assegurés al club madrileny que no li fitxarien el jugador. La temporada vinent, però, la llibertat de Griezmann està fixada en 100 milions d’euros, i el club català no descarta abonar la integritat de la clàusula de rescissió. El FC Barcelona ahir no es va pronunciar sobre la denúncia.

La normativa de la FIFA prohibeix que els clubs puguin establir comunicacions amb els futbolistes que tinguin contracte amb el seu club i només permet la llibertat de negociació quan queden sis mesos per a la finalització del contracte o hi ha una autorització per part del club propietari dels drets del jugador. En aquest cas, el Barça no la té. Si la queixa prospera i la FIFA pot demostrar que van negociar amb Griezmann d’amagat de l’Atlético, el Barça s’exposa a una sanció que pot anar des d’una multa econòmica fins a la prohibició de poder fitxar durant una finestra de mercat.

Fa uns dies, el Grêmio brasiler també va assegurar que no descartava portar el Barça davant la FIFA per la fotografia que es va fer amb el seu jugador Arthur i a l’estiu va ser el Santos qui els va amenaçar per Lucas Lima.