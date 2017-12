“Florentino mai ha paït no ser el president que va fitxar Cristiano”

Florentino va intentar trencar l’acord amb el United, i per això sempre hi ha hagut certa incomoditat entre ell i Cristiano Jo vaig ser un peixet que va entrar en una peixera plena de taurons; i els taurons només es respecten entre ells A Espanya no ha agradat veure com una part dels catalans volen marxar. Això ha afectat la popularitat del Barça

Fa vuit anys que Ramón Calderón (26 de maig del 1951, Palència) no acudeix al Santiago Bernabéu a veure un partit del Real Madrid, club del qual va ser directiu durant sis temporades i president des del 2006 fins al gener del 2009. I tot, per l’amargor que li va provocar la seva polèmica sortida del club després d’un fort enfrontament amb Florentino Pérez. Calderón, però, admet que segueix gaudint de valent amb el seu estimat Madrid, encara que sigui des del sofà de casa, allà on dissabte viurà un clàssic que pot marcar el futur de la lliga.

Quines sensacions té de cara al clàssic de dissabte?

La gran diferència de punts que hi ha entre els dos equips no és normal en els moments del campionat en què estem, i això provoca una necessitat molt gran en el Real Madrid de vèncer. És cert que s’han remuntat distàncies superiors, i sense anar més lluny en la meva primera lliga com a president vam escurçar vuit punts, però la lògica diu que si el Barça guanya dissabte el Madrid quedarà gairebé descartat.

Com s’explica aquesta diferència després del que es va veure en la supercopa?

Crec que s’ha perdut l’entusiasme que va aportar l’arribada de Zidane. Quan un conjunt ho guanya tot, al final es produeix un relaxament, una falta de passió que provoca que certs partits que abans es guanyaven en l’últim segon ara s’empatin. A part, també han incidit altres factors com el descens realitzador de Cristiano, que algun jugadors importants com Marcelo estiguin més baixos de forma... i després, és clar, que el Barça de Valverde ha començat molt bé.

Per què creu que aquest Barça és tan regular?

A simple vista fa la sensació que el Barça de Valverde és molt semblant al de les darreres temporades, ja que segueix apostant pel joc de possessió, però és indubtable que alguna cosa ha canviat. Va marxar Neymar, la qual cosa els ha fet perdre profunditat i desequilibri en atac, però per contra és un conjunt més sòlid i efectiu. I és clar, no cal oblidar que Messi està en un nivell superlatiu.

Què va pensar el dia que es va oficialitzar la marxa de Neymar al PSG?

Al principi vaig al·lucinar, ja que creia que era impossible que cap club al món pogués pagar 222 milions per un futbolista, però t’ho pares a analitzar i no deixa de ser un pas més en l’evolució del futbol actual. Quan al 2000 vaig entrar com a directiu del Real Madrid, el 90% dels ingressos provenien de la venda d’entrades i la resta, de patrocinadors locals. Ara, en canvi, el més important són els drets televisius, que han convertit els camps de futbol en un plató, amb els jugadors com a únics actors principals i els aficionats com a extres. La televisió ha canviat radicalment el futbol i en aquests moments no podem saber on està el límit.

El PSG i el City, que sembla que tenen diners infinits, posen en risc el lideratge de clubs com el Barça i el Madrid?

Sí i no. D’una banda, ara el Barça i el Madrid ja no són els únics que poden fer els fitxatges més cars, i això dificulta la seva competitivitat, però d’una altra, això obre la porta a promoure encara més els planters. Que ningú oblidi que jugadors com Messi, Iniesta, Xavi, Casillas i Raúl van sorgir dels futbols de base.

L’està sorprenent el nivell al qual està rendint Messi?

No, ja que ja fa temps que és impossible saber quin és el seu límit. He vist molt pocs jugadors amb aquesta espectacularitat constant. És molt efectiu de cara al gol i té una manera de conduir la pilota que enlluerna. També crec que Messi és millor jugador gràcies a Cristiano, ja que les ganes mútues d’anar-se superant els ha fet créixer.

Se sent reconegut per haver estat el president que va fitxar Cristiano Ronaldo?

Jo sempre dic que Cristiano el va fitxar el Real Madrid, no jo, però és cert que aquest és un tema que Florentino Pérez mai ha acabat de pair. Això que el segon fitxatge més important de la història del Madrid, després del de Di Stéfano, no el fes ell... És un problema que té Florentino Pérez, que està amargat per algunes coses per no haver-les dut a terme ell en lloc de gaudir-les. De fet, sempre he pensat que per això hi ha una tibantor entre el president i Cristiano Ronaldo.

A què es refereix?

Quan Florentino va tornar a la presidència va intentar tirar enrere l’acord al qual havíem arribat amb el United i amb Cristiano. El van convèncer perquè no ho fes, però tot i així va mirar de posar el seu segell i va fitxar Kaká i Benzema, per intentar demostrar que aquells jugadors, escollits per ell, eren millors per al projecte del Madrid. Tot això Ronaldo ho sabia i ho sap, i per aquest motiu sempre hi ha hagut certa incomoditat entre tots dos. Aquesta situació, de fet, la van viure altres futbolistes com Higuaín, Robben i fins i tot Marcelo, per l’obsessió de Florentino de dividir-ho tot entre els seus i els dels altres. I altres exemples són Casillas i Raúl, dos emblemes amb qui no va tenir la millor de les relacions i que no van sortir gaire bé del club.

En dos anys com a president va guanyar dues lligues. Creu que el madridisme va ser injust amb vostè?

El madridisme, no. El president actual, sí. Jo vaig guanyar unes eleccions al davant de Villar Mir, que era el candidat al qual donava suport Florentino Pérez, i allò em va passar factura des del primer moment. En un principi, jo no m’hi volia presentar, però entre els uns i els altres em van convèncer, i les coses van anar bé, ja que en dos anys vam guanyar dues lligues després de tres cursos de sequera, vam acordar el fitxatge de Cristiano... Florentino, però, es va capficar a tornar i a fer-me fora ràpidament i per la porta del darrere, i ho va aconseguir. Jo sempre dic que vaig ser un peixet que va entrar en una peixera plena de taurons. Els taurons només es respecten entre ells i quan veuen un peixet al seu territori se’l mengen intentant fer el màxim de sang possible, perquè cap altre peixet s’atreveixi a entrar. Jo coneixia el poder de Florentino i podia imaginar el que em podria passar, però mai amb aquella virulència.

Com valora la gestió de Florentino des de llavors?

Jo intento ser just, i és evident que la nova ciutat esportiva és un gran èxit seu, igual que tots els títols que s’han guanyat recentment. Amb el que no estic d’acord és amb les formes que utilitza. Ha canviat els estatuts perquè ningú més a banda d’ell pugui ser president, tot i que no ho necessita, i al seu dia va fer tot el possible per intentar expulsar-me com a soci, malgrat saber que no hi havia cap irregularitat. Florentino Pérez ha demostrat en tot aquest temps tenir poc señorío.

Ha acabat avorrint el futbol?

En certa manera, sí. Vaig haver de viure una part del futbol, la de la màxima pressió i els atacs per l’esquena, molt diferent a la que somiava quan era un nen. Va arribar un moment que quan l’equip guanyava no sentia cap alegria, sinó un alleugeriment de saber que estaria tres o quatre dies més o menys tranquil. El gust és amarg, perquè vaig comprovar que en el futbol d’elit hi ha mala gent. Jo tenia i tinc una família meravellosa i un bufet d’advocats que funciona i no tenia cap interès d’aprofitar el càrrec per créixer. Només volia ser el president del Real Madrid, el club que m’estimo, durant quatre anys, però no em van deixar. Hi va haver un moment que alguns jugadors em van arribar a preguntar per què estava aguantant tot allò.

Dissabte anirà al partit?

Des que vaig deixar la presidència no he tornat al Santiago Bernabéu a veure un partit del Real Madrid. Ara gaudeixo del futbol per la televisió i disfruto molt quan guanyem algun títol, però des de casa.

Com valora la gestió de Josep Maria Bartomeu?

M’agrada molt la seva manera de fer. És un president discret i seré que se sap quedar sempre en un segon terme. Això és molt difícil en el futbol actual i per a mi té un mèrit enorme.

Què opina de la manera d’actuar del Barça en relació amb el procés català?

El FC Barcelona es va mostrar favorable al dret a decidir, a fer un referèndum per la independència, i per a mi allò va ser un error innecessari. El Barça és un club universal, amb seguidors arreu del món, i mirar d’acontentar només un grup reduït el perjudica clarament.

El Barça és ara menys popular a Espanya?

És evident que a Espanya s’ha generat un sentiment d’antipatia. Fa uns anys, el Real Madrid era el club més popular,i amb diferència, però amb el temps el FC Barcelona ens va enxampar gràcies al seu futbol, als seus èxits, a l’actitud discreta dels seus jugadors... A Espanya no ha agradat veure com una part dels catalans volen marxar. Això ha afectat la popularitat del Barça.