Cerezo: “Anem a defensar els interessos de l’Atlético”

“Hem rebut la denúncia de l’Atlético de Madrid pel cas Griezmann”, va assenyalar un portaveu de la FIFA a l’agència de notícies DPA durant el dia d’ahir. Així, la queixa formal del club madrileny serà estudiada pròximament per l’organisme internacional de futbol, que tractarà d’esclarir si el Barça va mantenir contactes amb la família del davanter francès per negociar el seu fitxatge per al pròxim mercat d’estiu, i que podrien adulterar la integritat de la competició, ja que els dos equips lluiten pel títol de lliga i la copa.

Enrique Cerezo, president de l’Atlético, va comparèixer ahir públicament en el tradicional dinar de Nadal del club amb els mitjans de comunicació, i també va confirmar la denúncia a la FIFA quan se li va preguntar pel possible acostament blaugrana amb l’entorn del jugador francès: “L’únic comentari que hem de fer sobre aquest tema és que tot el món ha de saber que des de l’Atlético anem a defensar sempre els interessos del nostre club. Es tracta d’una qüestió de respecte, aquí a Espanya o on sigui.”

Tot i els forts rumors sorgits per les paraules d’Amor que confirmen un acostament entre les parts, el president colchonero va deixar clar que treure el davanter francès de l’Atlético no serà gens fàcil tot i que la seva clàusula quedarà rebaixada a 100 milions d’euros l’estiu vinent. “Ni de bon tros donem per perdut Griezmann”, va sentenciar Cerezo. Si la denúncia prospera, el Barça podria ser sancionat, de nou, amb fins a dos mercats de fitxatges sense poder inscriure cap jugador, una sanció que també va rebre l’Atlético per haver fitxat il·legalment nens menors d’edat i que el mateix president colchonero va qualificar d’“injusta.” “La sanció ha suposat un dany irreparable per a la nostra entitat. Per sort, la planificació esportiva ha reduït l’impacte del cop i l’equip ha aconseguit mantenir el nivell competitiu aquest inici de temporada”, va assenyalar Cerezo.

També es va pronunciar Fernando Torres sobre la possible marxa de Griezmann al Barça, en una entrevista a Radio Marca. “He escoltat les paraules d’Amor i no em sembla que digués que estan negociant amb el jugador. M’encantaria que Griezmann es volgués quedar el pròxim curs. Si s’ha quedat aquest any, tot i tenir moltes opcions de sortir, és perquè així ho ha volgut. Mai li he sentit dir que vulgui marxar de l’Atlético.”

El serial Griezmann acaba de començar i resten encara sis mesos pel mercat d’estiu.