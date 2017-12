“Passi el que passi, tot estarà encara per decidir”

Ernesto Valverde té molt present el partit de tornada de la supercopa d’Espanya que el Barça va perdre al Santiago Bernabéu. Aquell nit, els de Zidane els van passar per sobre i el 2-0 final va ser un mal menor tenint en compte la gran superioritat blanca, sobretot en el primer temps. Ahir, el tècnic blaugrana va explicar que amb vista a la cita d’avui han de sortir molt més concentrats d’inici que aquell dia. “En la supercopa vam perdre en el primer temps. Ens van fer una pressió molt alta i vam cometre molts errors. Hem de sortir forts”, va ressaltar.

Valverde, que no té el mínim dubte que Cristiano Ronaldo estarà sobre la gespa, va elogiar les virtuts que té el Madrid i la infinitat de recursos. “Tenen una transició ofensiva rapidíssima, també són bons en la combinació, l’estratègia...” També serà un factor clau estar bé a les dues àrees, i en aquest sentit Valverde confia molt en el bon moment de Ter Stegen. “Els dos porters viuen un gran moment. Per nosaltres, Marc és el millor i suposo que els dos hauran d’estar bé perquè els dos equips tenim molt d’arsenal. És fonamental que els porters tinguin confiança però esperem que el nostre no tingui gaire feina.”

Per evitar les transicions del Madrid serà molt important no perdre pilotes i tenir el control del joc, un factor que el tècnic del Barça té en compte però que no considera que sigui decisiu a l’hora de decidir el vencedor del clàssic. “La possessió de la pilota no fa que siguis el guanyador. Del que es tracta es d’acumular ocasions de gol. La possessió és un mitjà per tenir ocasions, nosaltres això ho dominem, però altres equips no la necessiten tant per generar situacions de gol. Ells també són forts a la contra. Sí que pot ser un factor important”, va afirmar.

Malgrat la diferència de punts entre els dos equips i que, en cas de victòria, el Madrid es quedaria a 14 punts (això sí, el Barça amb un partit més), Valverde està convençut que el partit no és decisiu i que avui no es decideix la lliga. “Passi el que passi, tot estarà encara per decidir. No hem guanyat el partit, tenim l’Atlético a sis punts. Aquí no hi ha res escrit fins al final. Les estadístiques et poden donar una idea però no és la realitat i els entrenadors ens movem en la realitat.” L’entrenador del Barça tampoc es considera favorit en el clàssic perquè el Madrid “és un equip molt potent i juguen a casa”, i tampoc creu que tinguin més pressió ells pel fet de ser líders. “Els dos equips anem pressionats a aquest partit. Ells potser sí que tenen un punt més d’obligació però això no és rellevant.”

En les últimes temporades el Barça ha tret bons resultats del Santiago Bernabéu. De fet, si avui guanyen seria la tercera consecutiva però Valverde no hi dona gaire importància perquè si no es guanya queda només en anècdota. “Són estadístiques que diuen alguna cosa, però això no em serveix per demà. Per mirar cap enrere està bé però per mirar endavant, no”. Valverde, que sobre Griezmann va afirmar que el club sempre es mou en la legalitat, no creu que el d’avui sigui el partit més important que ha dirigit en la seva trajectòria, encara que sí que va admetre que és “especial” per tot el que l’envolta.

Finalment, va tenir paraules elogioses per a Iniesta. “És un jugador diferent. Per nosaltres, és una assegurança, té pes al vestidor, per l’afició. Genera respecte i temor als rivals.”