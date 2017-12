Històrica tercera victòria seguida en lliga al Bernabéu

Visita del Barça al Santiago Bernabéu i victòria blaugrana. El que fa molt de temps se celebrava gairebé com si fos un títol i fins i tot servia de gran consol en un mal any ja s’ha convertit en un clàssic de cada temporada al llarg de l’última dècada. Habitual i ja fins i tot normal, tot i la dificultat que suposa. I és que en les últimes deu visites en partit de lliga al coliseu blanc, el Barça hi ha aconseguit el triomf en set ocasions. El d’ahir, a més, és el tercer cop seguit que el conjunt català ha sortit victoriós del Bernabéu en partit de lliga. Una fita històrica, ja que mai abans havia encadenat una ratxa així al camp de l’etern rival en el campionat estatal.

Fa dues temporades, en la segona de Luis Enrique a la banqueta blaugrana, el Barça va aconseguir una de les victòries més àmplies de la història al Bernabéu, amb un contundent 0-4, en un duel en què, a més, Messi no va ser titular. Luis Suárez per partida doble, Neymar i Iniesta van ser els golejadors aquell dia, en què es va començar a gestar la destitució de Benítez. El curs passat, els blaugrana van repetir triomf, però en aquest cas amb èpica, amb un gol de Messi, el número 500 amb el Barça, en el temps afegit. Ahir, el crac argentí va tornar a deixar la seva empremta, amb un recital de joc i un gol de penal al feu del Madrid, que el tem com mai ha temut ningú. De les altres quatre victòries en l’última dècada al Bernabéu en partit de lliga, una va arribar la temporada de Gerardo Martino com a tècnic (3-4), i les altres tres, amb Pep Guardiola (1-3, 0-2 i l’històric 2-6), que no hi va perdre mai com a tècnic blaugrana. Per a Valverde, va ser la segona victòria com a tècnic al Bernabéu –la primera va ser la temporada 2004/05 amb l’Athletic, amb un 0-2– i es va convertir a més en el desè tècnic blaugrana que obté el triomf en la seva primera visita en lliga al camp del Madrid.

L’últim 0-3 del Barça al Bernabéu per cert, va ser també aquest segle, la temporada 2005/06, també amb Messi al camp. El 19 de novembre del 2005, el gran protagonista va ser Ronaldinho, que va fer dos dels tres gols –l’altre, el que va servir per obrir la llauna, va ser d’Eto’o– i va ser aplaudit pel públic de Chamartín.