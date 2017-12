L’ambient de sempre, i el passadís el van fer a Rakitic

Havien preguntat a Ernesto Valverde si li preocupava que la situació política a Catalunya, amb una nova majoria independentista al Parlament de Catalunya, podria incrementar l’hostilitat al seu equip al Santiago Bernabéu. El tècnic blaugrana, però, estava convençut que l’ambient seria normal, el de tots els clàssics, en què l’animadversió cap al Barça sempre és ben visible. Va recordar també que es va parlar molt de la rebuda que tindrien al Wanda Metropolitano pocs dies després del referèndum de l’1 d’octubre i que en aquella ocasió no va passar res d’extraordinari més enllà de la presència de més banderes espanyoles i alguns càntics del folklore espanyol.

Si fa no fa, com ahir al Bernabéu. Quan els jugadors blaugrana van sortir a escalfar ho van fer acompanyats de crits de “viva España” i moltes banderes espanyoles, sobretot al gol sud. Moltes d’aquestes banderes també es van fer ben visibles abans de la sortida dels jugadors així com el càntic “es polaco el que no bote” contestat pels pocs aficionats del Barça presents ahir a Madrid amb un “llibertat presos polítics”. Com en els últims clàssics, Piqué va ser el principal blanc de les ires de l’afició madridista. Va ser xiulat i també li van cantar el ja habitual quan va amb la selecció espanyola “Piqué, cabrón, España es tu nación”.

No hi va haver passadís dels jugadors del Barça per la consecució del mundial de clubs, una polèmica que s’ha viscut molt més a Madrid que a Barcelona els dies previs al clàssic. Al final, l’únic passadís que es va veure va ser el que els jugadors blancs van fer a Rakitic en la jugada del primer gol.

Els madridistes sí que van voler presumir de títol i abans del partit van desplegar un mosaic amb el lema “Blanca Navidad” on es podien apreciar els cinc títols que han aconseguit aquest any. Sergio Ramos, el capità, va oferir el mundial guanyat contra el Grémio a l’afició madridista. Va ser l’únic moment del migdia en què van poder celebrar alguna cosa perquè les cares de decepció al final de l’enfrontament eren majoritàries. Per la golejada i perquè tots tenien molt clar que malgrat el partit que els falta disputar, aquesta última jornada abans de les vacances de Nadal el Barça gairebé ha sentenciat el campionat de lliga.