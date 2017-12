7

gols

ha fet en 6 partits

Ha tornat el depredador. L’assassí de l’àrea. El pistoler. El davanter imparable. El millor soci de Messi i companyia. Ha tornat Luis Suárez, el renascut. Pocs, per no dir gairebé ningú, no tenien cap mena de dubte que l’uruguaià tornaria a fer gols. Més d’hora que tard sabien que la seva mala ratxa s’acabaria perquè si algú en la plantilla duu el gol a la sang, exceptuant Leo, és ell. Els davanters viuen de ratxes i ell en va passar una de llarga, però ja fa uns quants partits que les seves xifres s’estan aproximant al mínim que es reclama a un jugador de la seva qualitat.

Amb el seu gol en el clàssic, Luis Suárez ja acumula set gols en els sis últims partits i ha vist porteria en els cinc últims partits de lliga.Va batre Keylor Navas per obrir la llauna al Bernabéu, i anteriorment havia fet un doblet contra el Deportivo de la Corunya, també va marcar en el triomf contra el Vila-real, també per inaugurar el marcador, va veure porteria al Camp Nou contra el Celta de Vigo i va signar un altre doblet en la visita al Leganés.

El que va fer al Real Madrid en el tercer clàssic de la temporada, a més, va provocar-li una doble satisfacció. Perquè va servir per arribar ja als deu gols en la lliga i perquè era el número 400 que feia com a professional. “Molt content de poder arribar als 400 gols com a professional. Gràcies a tots”, va piular, acompanyant el text amb imatges sobre el seu pas pels diferents equips on ha jugat, també amb la selecció de l’Uruguai. I què es pot dir de la immensa alegria que va significar per a ell tornar a marcar en un clàssic com ja va fer el 2015, amb un doblet en la victòria per 0-4. “És bonic marcar en aquesta mena de partits però ho és més la victòria. Personalment m’ajuda molt aquest gol”, va assenyalar l’uruguaià, que tanca el 2017 en plena forma. El seu objectiu de cara al 2018 és estrenar-se en l’edició de la Champions d’aquesta temporada, en què encara no ho ha pogut fer malgrat jugar en sis partits.

Luis Suárez s’està recuperant d’un inici de temporada força complicat. A la pèrdua de Neymar, una de les potes del trident, va afegir-s’hi que el nou recentrament de Leo Messi el van desplaçar una mica a la banda esquerra, on no es trobava tan còmode. També va tenir problemes físics i es va lesionar en la tornada de la supercopa d’Espanya. Va escurçar el termini de recuperació per poder ajudar la seva selecció en la fase de la classificació del mundial del 2018.

Quan va tornar amb el Barça, però, no semblava el mateix Luis Suárez de sempre. Amb la pilota als peus se’l veia maldestre, fallant passades, controls, i tampoc estava fi en el que millor sap fer, marcar. En les onze primeres jornades de lliga només havia pogut marcar tres gols, una xifra irrisòria. A Luis Suárez se’l veia inquiet, tens, massa pressionat per una situació a la qual no estava acostumat. Era tan sorprenent que fins i tot a Valverde se li preguntava en les rodes de premsa si estava preocupat per aquest tema. El tècnic, però, sempre va demostrar una gran confiança en el davanter i preferia quedar-se amb el seu sacrifici pel grup, que mai l’ha perdut, i la seva capacitat per buscar sempre desmarcatges.

També es va saber que durant força temps havia estat jugant amb molèsties al genoll per culpa d’un quist. Es va parlar fins i tot que podria passar per la sala d’operacions però finalment tant els metges del Barça com els de la selecció de l’Uruguai van optar per fer un tractament conservador. El pla de treball específic va funcionar, els retocs tàctics també, i la millor versió de Luis Suárez està tornant. Ha renascut.