Dolces festes

Ja ho diu el tòpic que la felicitat va per barris. Aquest any les festes de Nadal són clarament de color blaugrana. Cap dubte. Se’ls farà llarg, a la capital. Massa dies sense futbol. La veritat, no va ser precisament gaire premonitori ni encertat el tifo amb el qual l’afició madridista va rebre el Barça de Valverde en el clàssic de dissabte. D’aquell missatge gegant desplegat a la graderia on es podia llegir “Blanca Navidad”, res de res. Qui ho hauria dit fa uns mesos, quan a l’agost el Madrid de Zidane es va passejar en la supercopa d’Espanya. Però la història ha canviat completament. A Madrid pensaven que el clàssic els endolciria una mica les festes, però la realitat ha acabat sent una altra: 0-3 i virtualment fora de la cursa per la lliga. El Barça tancarà l’any a 14 punts de distància del seu etern rival i ho fa com a clar candidat al títol. L’equip d’Ernesto Valverde, dos partits abans que s’acabi la primera volta del campionat, tanca el 2017 com a líder indiscutible amb 45 punts en 17 partits, nou més que l’Atlético (36) i onze més que el València (34). I atenció a la dada, perquè la història diu que mai ha perdut la lliga un equip que ha arribat a l’aturada nadalenca amb nou punts de marge respecte del seu perseguidor immediat.

El Barça és ara mateix el màxim favorit a guanyar la lliga i només un accident de dimensions majúscules evitaria que Valverde guanyés el títol en el seu primer any a la banqueta. Ho va fer a Grècia amb l’Olympiacòs i ho vol fer aquí ara. Encara més extraordinari seria repetir el triplet amb el qual va estrenar-se Luis Enrique. Ho va aconseguir l’asturià, ho va fer anteriorment Pep, i per què no ara Ernesto?

Les sensacions són per ara positives. A la dolçor de la lliga s’hi afegeix la bona imatge mostrada fins ara també a Europa, on l’equip va acabar primer del seu grup davant del Juventus i, a més, com l’equip menys golejat del continent. També s’ha mostrat sòlid l’equip en la copa del Rei, deixant zero concessions al dubte. L’eliminatòria contra el Múrcia es va saldar amb un global de 8-0 i l’equip somia repetir l’èxit de fa mesos contra l’Alavés en el que va suposar el comiat del Calderón. Aquest Barça, encara en lògica fase de creixement però plausiblement més madur que aquell Barça d’ara fa uns mesos de la supercopa, aspira a tot. En la lliga l’equip ho té a les seves mans per ser campió, i a Europa i en la copa està obligat a superar dos importants reptes: el 4 de gener, cita important a Balaídos contra el Celta i el 20 de febrer, partit crucial a Stamford Bridge contra el Chelsea de Cesc i Pedro.

Amb aquests dos partits en l’horitzó immediat, i mentre no arriben altres exàmens, ara al barcelonisme li toca disfrutar del moment: l’equip líder en la lliga, favorit també en les altres competicions, Messi pitxitxi, Ter Stegen provisional Zamora... Vacances per somriure.