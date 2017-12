Gener, el mes de Cillessen

0

Amb el clàssic en el passat i el 2017 tocant el seu final, és moment de pensar ja en el nou any i els reptes vinents que se li plantegen al Barça. Un dels jugadors blaugrana que afrontarà l’inici del 2018 amb més ganes i major responsabilitat és Jasper Cillessen pel doble enfrontament de copa contra el Celta de Vigo, en el qual serà protagonista. L’holandès sap que és gairebé impossible discutir la titularitat a Ter Stegen en la lliga i en la Champions, i s’aferra a les oportunitats que ara li arribaran amb la disputa dels vuitens de final de la copa. Des que és al Barça, el mes de gener està marcat en vermell al calendari de Cillessen.

A més de la titularitat en els dos duels contra el Celta, si el Barça superés l’eliminatòria contra el conjunt d’Unzué, l’holandès tindria l’oportunitat de disputar dos partits més durant el primer mes de l’any –els quarts de final de la copa– i acumular així un duel per setmana que li permetria agafar rodatge i la confiança necessària per a un porter. Però cal anar pas a pas i primer s’haurà de superar el conjunt celeste, i per a això serà vital mantenir la porteria a zero, tal com ho ha fet en els tres partits que ha disputat aquesta temporada. Ni el Múrcia, en els 180 minuts dels setzens de copa, ni l’Sporting Club, en l’últim partit de la lligueta de la Champions, van poder superar la figura de Cillessen, però contra el Celta no serà gens fàcil mantenir el marcador a zero, ja que es tracta d’un rival d’entitat capitanejat per Aspas i que ja va aconseguir un empat del Camp Nou a la lliga. El Barça s’hi juga molt en aquesta eliminatòria, i l’holandès, en la seva segona temporada al club, encara més: la possibilitat de continuar competint aquest curs amb la samarreta blaugrana. Sense la copa, el porter de 28 anys tindria molt complicat disputar minuts per l’exigència de les altres dues competicions. De fet, la temporada anterior, Cillessen tan sols va disputar un partit en la lliga –en la derrota del Barça per 1-2 contra l’Alavés en substitució del lesionat Ter Stegen– i el darrer duel de la fase de grups de la Champions contra el Mönchengladbach (4-0), quan els blaugrana ja estaven classificats com a primers. En canvi, en copa, l’holandès ho va jugar tot menys l’anada dels vuitens de final contra l’Athletic de Bilbao a San Mamés a causa d’una lesió. Curiosament, va ser l’únic partit de copa en el qual el Barça va sofrir una derrota (2-1). El curs passat va encaixar nou gols en els deu partits que va disputar i va gaudir de la confiança total de Luis Enrique en la copa fins a la final contra l’Alavés (3-1) al Vicente Calderón, on va poder aixecar el seu primer títol amb el Barça.

La bona pretemporada que va realitzar aquest estiu i la incorporació tardana de Ter Stegen per la copa Confederacions li van obrir una petita escletxa per ser titular a la supercopa contra el Madrid. Finalment, Ernesto Valverde va escollir l’alemany com a titular però Cillessen no va qüestionar la decisió en cap moment i va continuar treballant sense fer soroll ni crear polèmiques dins del vestidor.

De fet, l’holandès manté una magnífica relació amb Ter Stegen des que va firmar pel Barça. Ara li torna a arribar l’oportunitat de demostrar la seva vàlua i confia poder ajudar el Barça a accedir als quarts de final allargant la seva imbatibilitat a la porteria.