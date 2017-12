Davallada significativa

53.607 espectadors en l’últim partit del 2017 al Camp Nou, contra el Deportivo; 48.336 en l’anterior, contra l’Sporting de Portugal, en què s’ha de dir que el conjunt blaugrana no s’hi jugava res; i 63.208 en el de principis de desembre, contra el Celta, i això que l’horari era propici, entre d’altres coses, per anar a l’estadi amb la canalla. Xifres que han acabat de confirmar la tendència de gairebé tot aquest curs, i que no és cap altra que un descens molt significatiu de l’assistència al Camp Nou. L’equip està complint, i amb bona nota, ja que ha guanyat onze dels dotze partits que ha disputat com a local entre lliga, Champions i copa, però els bons resultats no es reflecteixen a les graderies.

En els vuit partits que s’han disputat des de principi de curs a l’estadi, pel que fa només a la lliga, la millor entrada no va arribar, per poc, a 75.000 espectadors –contra el Màlaga– i en tres partits no s’ha arribat a 60.000. De fet, l’únic duel en què s’han superat els 80.000 espectadors va ser en la supercopa d’Espanya (89.514), quatre dies abans dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Ni en la Champions contra el Juventus (78.656) i encara menys contra l’Olympiacòs (55.026) s’hi va estar a prop. Tot plegat fa que la mitjana d’espectadors en la lliga, sense comptar l’enfrontament de l’1 d’octubre contra Las Palmas, que va ser a porta tancada, sigui de 63.273. Són números molt allunyats dels més de 77.000 de mitjana amb què es va tancar la lliga passada i que van camí de ser els pitjors de l’última dècada, encara que és cert que el marge de millora és ampli, ja que els de Valverde encara han de rebre els grans rivals, com són l’Atlético, el València i el Madrid, que solen propiciar grans entrades.

El descens del turisme a la Ciutat Comtal, arran dels atemptats de l’agost, la incertesa sociopolítica dels últims mesos i la violència policial de l’1 d’octubre amb unes imatges que van fer la volta al món, és una de les causes principals d’aquesta important davallada, tal com ho reconeix, de fet, el vicepresident primer del Barça i màxim responsable de l’àrea social, Jordi Cardoner, que explica que “l’assistència al camp que provenia del seient lliure i anava per a turistes era aproximadament de 25.000 persones, i aquesta xifra s’ha reduït de manera molt important”. Cardoner també hi afegeix que, tot i que en un número menor, també hi ha socis que aquesta temporada van menys a l’estadi a causa del context polític, que “potser provoca que hi hagi menys ganes de gaudir d’un espectacle lúdic, com és anar al futbol, per estar més pendents i interessats en altres esdeveniments socials”.

Més enllà de l’aspecte més buit de les graderies, aquesta baixada del nombre de visitants, sobretot estrangers, també minva les visites al museu, el Tour Experience i la botiga, cosa que, sumada al descens en la venda d’entrades als partits, perjudica significativament una font d’ingressos important. El club no amaga que hi ha certa preocupació al respecte, ja que, tal com destaca Jordi Cardoner, “el descens d’aquests ingressos, a banda de ser important, afecta directament el compte d’explotació perquè les despeses continuen sent les mateixes”. Tot i això, el vicepresident blaugrana defuig l’alarmisme i espera que la situació es corregeixi o, almenys, es minimitzi: “Hem d’assumir que els entorns negatius ens perjudiquen i treballem perquè l’afectació sigui la mínima possible. Confiem que sigui un tema conjuntural i no estructural.”