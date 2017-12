El mercat es mou

S’apropa l’1 de gener, el dia en què s’obrirà de manera oficial el mercat d’hivern, i es mouen coses a les oficines del Camp Nou. Perquè el Barça, aquesta vegada, hi anirà. De fet, tot i que encara no s’ha fet oficial, ja s’ha arribat a un acord perquè marxi un jugador, operació que tindrà com a conseqüència l’arribada d’un altre.

Hi ha 24 fitxes a la primera plantilla del Barça, i els moviments de mercat que es puguin fer durant aquest proper mes de gener hauran de complir amb la dita de deixar sortir abans d’entrar. La primera sortida ja està concretada. Javier Mascherano deixarà el club després de set temporades i mitja. El jugador argentí, de 33 anys, posarà rumb a la Xina per jugar al Hebei Fortune de la Superlliga, equip que dirigeix el xilè Manuel Pellegrini. Els dos clubs ja han arribat a un acord, i els xinesos pagaran uns 10 milions d’euros pel defensa, que ha acceptat quedar-se al Barça mentre no estigui recuperat Samuel Umtiti. Mascherano, que busca minuts abans del mundial, els trobarà en la competició xinesa, que comença durant el mes de març. També ha trobat un bon contracte, que podria ser l’últim de la seva carrera. L’acord es farà oficial durant el mes de gener i l’anunci dependrà de la recuperació d’Umtiti. Valverde no es vol quedar amb dos centrals, i si Mascherano marxés ara, només estarien disponibles Piqué i el renascut Vermaelen.

Però no només ha de marxar Mascherano. El Barça fa mesos que va comunicar a Arda Turan que es busqués equip. El turc no va trobar cap club que li anés bé ni que pogués pagar la seva fitxa durant l’estiu i s’espera que pugui marxar en aquest mercat d’hivern després que Valverde li deixés ben clar que no compta gens amb ell. De fet, és l’únic jugador de la plantilla que no ha disputat ni un minut i que no entra mai en les convocatòries. El seu representant s’ha reunit diverses vegades amb la direcció esportiva del Barça per trobar una solució que, de moment, no existeix. El jugador ha parlat amb diversos equips del seu país, com el Galatasaray i el Besiktas, però el problema sempre és la seva elevada fitxa, d’uns 8 milions d’euros bruts per temporada. El Barça necessita lliurar-se d’aquesta alta fitxa per poder rebaixar una massa salarial que està disparada i que encara pot pujar més depenent dels jugadors que puguin arribar.

I precisament per mirar de rebaixar la massa salarial, el club no tancaria la sortida d’algun altre jugador en aquest mercat d’hivern a banda de Mascherano i Arda Turan. En aquest grup hi podrien ser Rafinha i Deulofeu. El migcampista brasiler va rebre la setmana passada l’alta mèdica després d’una llarga lesió que el va obligar a ser operat dues vegades. Amb una gran quantitat de migcampistes a la plantilla, i tenint en compte que li falta ritme, tindrà difícil tenir minuts amb regularitat. El jugador vol esgotar les seves possibilitats d’anar al mundial de Rússia amb la canarinha i està estudiant buscar un equip que li pugui assegurar minuts.

El cas de Deulofeu és diferent. El de Riudarenes va ser repescat a l’estiu per 12 milions d’euros, però el Barça li va posar una clàusula de rescissió de només 20 milions. Durant tot l’estiu hi va haver la sensació que el davanter podria tornar a marxar, però l’adeu de Neymar va provocar que finalment es quedés. El de Riudarenes va començar tenint la confiança de Valverde, fins i tot sent l’escollit per ser el relleu de Dembélé quan el francès es va lesionar. Però el rendiment de Deulofeu ha anat a menys, Valverde ha perdut la confiança en ell i ha estat superat de manera clara per Paco Alcácer en les preferències del tècnic com a tercer davanter. Ha perdut protagonisme i no ha anat ni convocat en els últims partits, i amb Dembélé ja recuperat després d’aquesta aturada, la seva participació a l’equip encara es preveu menor. Així que no seria estrany que es busqués una sortida per al de Riudarenes en aquest mercat d’hivern. La seva clàusula de rescissió es manté en els 20 milions d’euros. Des de l’entorn del futbolista s’indica que el jugador vol esperar a veure què passa en els primers partits del 2018, amb la copa en disputa, per prendre una decisió.

Cal veure quantes, però és segur que aquest hivern hi haurà sortides al Camp Nou. I també es produirà alguna entrada. La marxa de Mascherano obliga la contractació d’un central. Ara per ara, l’aposta de Pep Segura, el màxim responsable de l’àrea esportiva del club, és el colombià Yerry Mina i tot sembla indicar que la seva arribada s’anunciarà la setmana vinent. El Barça tenia un acord amb el Palmeiras des de l’any passat per aconseguir els serveis del jugador per 9 milions d’euros després del mundial de Rússia. L’adeu de Mascherano fa que Segura hagi volgut avançar aquesta operació i el colombià podria acabar arribant per uns 12 milions d’euros. Els 9 que s’havien pactat i 3 més com a compensació per haver avançat l’operació. Mina és un central jove, de 23 anys, amb un físic espectacular i bona sortida de pilota, però caldrà veure si es podrà adaptar ràpidament al joc del Barça.

Mina a banda, la gran negociació que el Barça pot fer durant aquest mes és la del fitxatge de Coutinho. El brasiler ja va estar a punt de convertir-se en blaugrana a l’estiu després que el París Saint-Germain pagués els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió de Neymar. El Liverpool no va voler negociar per Coutinho i només l’últim dia de mercat va posar un preu al qual el Barça no estava disposat a arribar. Els contactes entre el club blaugrana, amb el president, Josep Maria Bartomeu, al capdavant, han continuat amb el jugador i els seus representants. El futbolista, que està boig per vestir-se de blaugrana, ja va mirar de convèncer el Liverpool a l’estiu i ho tornarà a provar ara. El seu preu seria d’uns 150 milions d’euros. En les properes setmanes s’haurà de decidir si es torna a la càrrega per Coutinho. Des de la plantilla, amb Messi i Luis Suárez, amic del brasiler, al capdavant, volen que Coutinho arribi ara. El consideren un jugador que milloraria molt la qualitat de la plantilla. Tot i no poder jugar la Champions aquest any, podria també donar descans a Iniesta en una lliga que té un clar color blaugrana i anar adaptant-se al futbol del Barça. Des d’on no es veu tan clara la seva arribada és des de l’àrea econòmica. El Barça també negocia amb Griezmann per a l’estiu vinent, per qui estaria disposat a pagar els 100 milions de la seva clàusula de rescissió. Els que controlen les finances del club no estan segurs que es puguin abordar els dos fitxatges.

D’aquesta manera, s’escriurà un nou capítol sobre Coutinho en aquest mercat de gener, tot i que la direcció esportiva té una alternativa al jugador del Liverpool per si l’ha d’utilitzar. Seria el jugador del Grêmio Arthur, amb qui Robert Fernández ja va contactar.