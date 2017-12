Un balanç pobre

5

gols

ha fet Munir en total

La direcció esportiva del FC Barcelona té motius per estar preocupada tenint en compte el rendiment que estan tenint tots els jugadors del club que van marxar cedits a l’estiu. El seguiment a què sotmeten els jugadors confirma que les notícies no són gaire positives pel que fa a la seva progressió i que el balanç fins a aquesta aturada és bastant pobre. Els tècnics blaugrana esperaven que els jugadors cedits tinguessin més minuts dels que han tingut i que la seva evolució també seria millor.

Dels quatre futbolistes, tan sols Munir està aconseguint complir les mínimes expectatives de la direcció esportiva. És titular i està jugant força minuts i cada cop està agafant més pes a l’equip que ara entrena Abelardo. En la lliga ja acumula quinze partits i ha fet tres gols. L’últim, contra el Màlaga, va servir per donar tres punts d’or a l’Alavés. En l’inici del campionat, el va penalitzar el fluix joc dels vitorians i la mala ratxa de resultats que van tenir. En la copa del Rei ha participat en un partit i va fer un doblet. S’espera que el seu rendiment vagi a més en un Alavés cada cop més fiable i amb confiança.

El cas de Sergi Samper és diferent al dels altres cedits. La mala sort del migcampista del planter ha estat total. A Las Palmas ho tenia tot per progressar. Un entrenador, Manolo Márquez, que confiava en ell i la possibilitat de tenir molts minuts. A principi de setembre, però, es va fer un trencament fibril·lar al bessó de la cama esquerra que el va allunyar dels terrenys de joc durant gaire

bé dos mesos. La renúncia de Márquez i l’arribada d’Ayestaran no el van beneficiar i només ha pogut tenir minuts contra el Deportivo de la Corunya en la lliga i també contra els gallecs en l’eliminatòria de la copa del Rei. El nou canvi a la banqueta de Las Palmas, en principi, l’hauria de beneficiar, perquè Paco Jémez és un entrenador que confia en ell perquè ja van coincidir, poc temps, al Granada. El tècnic és un ferm defensor d’un estil de joc basant en la possessió i el futbol d’atac i futbolistes del perfil de Samper li encaixen. De fet, la progressió d’aquest jugador és la que més interessa al Barça, perquè de tots els cedits és l’únic que segurament pot tenir un futur al primer equip, encara que avui dia això sembla molt complicat.

En el cas de Marlon, el seu rendiment ha anat de més a menys, fruit de la irregularitat esportiva del Niça tot i que ara ja torna a ser sisè en la classificació. Va començar demostrant que és un defensa de futur però de mica en mica va anar perdent protagonisme. En total ha participat en nou partits de lliga –714 minuts–, en un de la copa francesa i en dos de l’Europa League. El defensa brasiler està cedit per dues temporades al Niça i el Barça es va reservar l’opció de recuperar-lo l’estiu del 2018, mentre que els francesos tenen la possibilitat de fitxar-lo per uns 20 milions d’euros. En qualsevol cas, Marlon encara tindrà una temporada més en una lliga europea de nivell per veure si segueix progressant i es converteix en un jugador útil per al Barça. El possible fitxatge de Yerri Mina, però, li podria restar possibilitats de ser repescat el 2018.

L’últim cas, el de Douglas, és bastant dramàtic. El lateral brasiler, que va deixar una imatge relativament bona del seu pas per l’Sporting de Gijón, està vivint un calvari al Benfica. Encara no ha debutat en la lliga, ha participat en un partit de copa i en dos de la Champions, contra el Manchester United. El seu entrenador, Rui Vitória, el va deixar durant molts partits fora de les convocatòries perquè considerava que el seu estat físic no era l’adequat. De fet, algunes informacions van insinuar que el Benfica podria retornar Douglas Pereira al Barça en l’obertura del mercat per un tema econòmic en la seva clàusula, però aquesta possibilitat ha quedat absolutament descartada per les dues bandes.