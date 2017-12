Una millora prioritària

L’ampliació i millora del contracte de Samuel Umtiti és una de les carpetes pendents d’enllestir per la secretaria tècnica del Barça. El club ja ha iniciat la feina, conscient de la necessitat de canviar amb certa celeritat les condicions contractuals del defensa francès, i encara més tenint en compte que l’actual clàusula de rescissió, xifrada en 60 milions d’euros, fa que sigui un objectiu accessible a nivell econòmic per als principals clubs europeus, sobretot els de la Premier. Així ho reflecteixen els últims moviments registrats en el mercat futbolístic, començant pel traspàs de Virgil van Dijk, que es farà efectiu durant la finestra de fitxatges d’hivern que s’obrirà l’1 de gener. Ni més ni menys que 84,3 milions d’euros pagarà el Liverpool al Southampton per adquirir els serveis del jugador holandès de 26 anys, que s’erigeix en el defensa més car de la història.

El fitxatge de Van Dijk confirma la tendència alcista del mercat que ja es va observar l’estiu passat i que afecta totes les posicions. De fet, quatre dels 10 defenses més cars en el rànquing històric de traspassos s’han afegit durant el 2017 (vegeu la taula annexa). Rere Van Dijk, se situa Benjamin Mendy, pel qual el Manchester City va invertir 57,5 milions d’euros per tancar l’operació amb el seu club d’origen. Els citizens també van fer efectiu el fitxatge de Kyle Walker l’estiu passat per 51 milions d’euros, mentre que un any abans en van desemborsar 55,6 per portar John Stones de València a Manchester. De fet, la forta inversió que ha realitzat l’equip dirigit per Pep Guardiola per regenerar la seva defensa es reflecteix en el fet d’haver fitxat quatre dels 10 defenses més cars de la història del futbol fins ara. Un altre dels moviments destacats de l’estiu passat va ser el traspàs de Leonardo Bonucci, un símbol de la Juventus que va canviar la samarreta bianconera per la del Milan en tancar-se l’operació per 42 milions d’euros.

Aquestes xifres evidencien la necessitat de millorar el contracte d’Umtiti per tal de blindar el seu futur al club blaugrana. El defensa francès, amb contracte vigent fins al 2021, va aterrar al Barça l’estiu del 2016 després que el club blaugrana pagués a l’Olympique de Lió 25 milions d’euros. Una inversió que, un any i mig després, s’adverteix com una de les més encertades que ha fet la secretaria tècnica del Barça en els darrers anys pel gran rendiment que està oferint el jugador. De fet, amb 24 anys, s’ha erigit en un dels puntals de l’eix de la defensa blaugrana, juntament amb Piqué, gràcies a un físic privilegiat que combina amb la solvència amb la pilota als peus. Unes qualitats que, més enllà del Barça, també li han permès consolidar-se en la selecció francesa absoluta amb credencials de titular. Una progressió que ja el situen com un dels millors centrals del continent, amb l’atenció que això desperta en molts clubs.