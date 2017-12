L’equip torna a la feina avui amb la copa a l’horitzó

Una setmana després d’obtenir una gran victòria en el clàssic al Santiago Bernabéu (0-3), la primera plantilla blaugrana reprèn aquesta tarda els entrenaments sota les ordres d’Ernesto Valverde. La sessió començarà a partir de les sis a la ciutat esportiva Joan Gamper, però encara no hi seran tots els jugadors disponibles. Leo Messi, Javier Mascherano i Luis Suárez tenen permís per incorporar-se el 2 de gener, una mesura que ja és habitual per tal que puguin passar el Cap d’Any amb la família a Sud-amèrica. Dos dies més tard –el dijous 4 de gener a partir de les set de la tarda– ja espera el primer compromís del 2018: el Celta-Barça corresponent a l’anada dels vuitens de la copa.

El Barça torna a l’activitat després del descans nadalenc amb el plus de confiança que va donar la victòria en el clàssic. Un triomf que permet als de Valverde de tancar l’any amb un còmode avantatge respecte dels seus perseguidors en la lliga. De fet, l’Atlético –segon en la classificació– és a nou punts, i el Madrid s’allunya fins a 14. Aquest fet permet que creixin les expectatives amb vista al fet que la temporada sigui positiva pel que fa a títols assolits.

Precisament la bona trajectòria dels de Valverde ha afavorit que les entrades per a l’entrenament de portes obertes que farà el primer equip al Miniestadi el divendres 5 de gener –a partir de les 11 del matí– s’hagin exhaurit ràpidament. Un esdeveniment també tradicional durant les festes de Nadal que permet als més petits de veure de prop als cracs blaugrana.

La primera setmana d’activitat del 2018 per al Barça s’acabarà amb la visita del Llevant al Camp Nou, corresponent a la 18a jornada de lliga, programada per al diumenge 7 de gener a les 16.15 h. Els valencians han arribat a l’aturada de Nadal en el 16è lloc de la classificació.