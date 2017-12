Es manté esperant una resposta

El barcelonisme espera impacient que les negociacions per a la renovació de Sergi Roberto arribin a bon port i que no es tardi gaire a anunciar una ampliació del seu vincle amb el club fins al 2022. Les dues parts han afirmat les darreres setmanes que en un principi no hi hauria d’haver problemes. “Sempre he estat culer i espero estar tota la meva vida vinculat al Barça, no s’ha de patir”, va afirmar el jugador al novembre durant la gala del futbol català, en què va rebre el guardó al millor futbolista. Paraules que va confirmar el president, Josep Maria Bartomeu, present també en el lliurament del premi, que va deixar clar que no té “cap dubte que Sergi Roberto continuarà en el Barça”. El màxim mandatari blaugrana hi va insistir en el lliurament d’un altre premi per a Sergi Roberto, en aquest cas el que li va lliurar l’Agrupació Barça Jugadors. “Has de continuar aquí molts anys, t’has de retirar aquí, ens faria molta il·lusió”, va dir-li.

Ara mateix, les converses estan aturades perquè el jugador espera una resposta del club blaugrana a la contraoferta que li va presentar el seu representant. En aquesta, el club reclama un augment de l’oferta econòmica tenint en compte que la intenció del Barça és renovar-lo fins al 2022 i que tingui una clàusula de rescissió molt elevada –s’ha parlat de 400 milions– que sigui com un blindatge contra la resta de grans equips d’Europa. Sergi Roberto avui dia és un dels jugadors amb més ofertes perquè té una clàusula molt baixa, de 40 milions d’euros.