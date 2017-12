Klopp obre la porta a la sortida de Coutinho

“Amb l’excepció del meu matrimoni, res és etern. Veurem què passa, sempre hi ha una solució.” Són paraules de Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, quan li van demanar per la possible marxa de Philippe Coutinho al Barça en aquest mercat d’hivern. I és que el club blaugrana està a punt de llançar una ofensiva per fitxar el brasiler durant aquest mes de gener.

El tècnic alemany del Liverpool no va amagar amb les seves paraules la possible sortida del brasiler, que va ser objectiu blaugrana aquest estiu i que ho torna a ser ara després d’un primer intent fallit. A l’estiu, el Barça va arribar a un acord amb el jugador, que va arribar a demanar el transfer request, però el Liverpool es va negar va rebutjar de negociar i va posar només el darrer dia de mercat un preu impossible de 200 milions d’euros. Amb l’acord amb Coutinho tancat, el Barça va pactar amb el futbolista, demanat per Messi i Luis Suárez per reforçar la plantilla, que tornaria a la càrrega a l’hivern. La voluntat del Barça i el brasiler és la d’unir-se, per molt que Coutinho sigui ara capità del Liverpool. “Vaig pensar que si li oferia la capitania potser no se n’aniria mai, però no és així com funcionen les coses. El que sé és que ha jugat molt bé les dues darreres setmanes”, diu Klopp, que comença a obrir la porta al brasiler. De fet, no li falta raó a l’entrenador alemany. Coutinho ha fet set gols durant el mes de desembre. El jugador sembla lliurat al seu equip, però la veritat és que farà tot el possible durant el mes de gener per canviar Anfield pel Camp Nou.

Ho saben els propietaris del Liverpool, que aquesta vegada sí que estan disposats a negociar, tot i que li posaran les coses difícils al Barça. El club anglès no està disposat a deixar anar un dels seus grans jugadors estel·lars per menys de 150 milions d’euros. El Barça, que a l’estiu també està disposat a contractar el jugador francès de l’Atlético de Madrid Antoine Griezmann pels 100 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió, espera poder negociar els 150 milions que demana el Liverpool, arribant-hi amb alguns variables o pagant-la a terminis.