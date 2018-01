Els reptes del Barça

El FC Barcelona va tancar el 2017 amb només dos títols menors al sac: la supercopa d’Espanya que van guanyar al Sevilla i la copa del Rei aconseguida contra l’Alavés en la final jugada al Vicente Calderón. El principal repte de l’equip per al 2018 és, per tant, recuperar, de nou, el lideratge esportiu i això passa bàsicament per tornar a alçar els títols més importants, que no són cap altre que la lliga i la Champions. I, per descomptat, intentar repetir el títol de copa, en què el Barça és el rei absolut de la competició.

El nou projecte amb Ernesto Valverde ha començat amb molt bon peu amb vista a poder complir aquest objectiu. L’equip ha arribat a l’aturada nadalenca líder en solitari en la lliga i amb una diferència de punts més que respectable amb els seus principals perseguidors. L’Atlético de Madrid és a 9 punts i el Real Madrid, que té un partit menys, a 14 després de la golejada en l’últim partit de l’any 2017. L’equip, per tant, està en una posició més que privilegiada per poder recuperar el títol de lliga, que la temporada passada va arrabassar-li el seu etern rival.

A ningú li escapa, però, que el principal repte de l’equip és tornar a guanyar-se el respecte a Europa, en la Champions, en què el Barça ha perdut la condició d’hegemònic. L’última vegada que va aixecar l’orelluda va ser l’any 2015 i fins aquell moment el seu pas per Europa era com el dels conqueridors, o bé arribava a la final, com a Roma i Londres, o bé queia en les semifinals. En les dues últimes temporades, però, l’equip no ha estat capaç de passar dels quarts de final. La temporada passada va caure eliminat clarament contra el Juventus i en l’anterior va ser l’Atlético de Madrid qui els en va fer fora. De moment l’equip ha superat la primera fase de la competició amb un balanç impressionant, com a primers de grup i encaixant només un gol. En els vuitens de final espera un rival potent, el Chelsea, però si l’equip vol tornar a ser respectat a Europa com ho era fa unes temporades necessitarà, com a mínim, superar els quarts de final.

De cara al 2018, el Barça de Valverde també està obligat a seguir evolucionant i anar millorant el seu joc. El tècnic ha decidit prioritzar l’aspecte defensiu i ha dotat l’equip d’una solidesa i fortalesa envejable però ara també caldrà incidir en l’aspecte ofensiu. Caldrà veure com afecta l’equip el retorn, que serà gradual, de Dembélé, però tocarà fer un lloc al fitxatge més car de la història del club. El Barça, i també Messi, ara es troben molt còmodes amb el 4-4-2 però caldrà treballar per veure si és possible tornar al 4-3-3 en alguns partits o bé si un futbolista com el francès també té cabuda en el plantejament actual. En qualsevol cas, del que es tracta és de continuar progressant com a equip i fer-ho des dels bons resultats és molt millor i dona molta més confiança que no pas fer-ho amb derrotes.