“Si especulem amb l’avantatge ens equivocarem”

Aprofitant l’aturada per les festes nadalenques, Ernesto Valverde va fer balanç dels seus primers mesos com a entrenador del Barça en una entrevista a Barça TV. Classificat per a vuitens de la lliga de campions i líder destacat de la lliga amb 9 punts d’avantatge sobre l’Atlético de Madrid, 11 sobre el València i 14 sobre el Real Madrid, Valverde destaca: “Els números diuen molt de la capacitat que hem tingut per superar les adversitats que hem anat trobant, però són passat i ara ja hem de pensar en el futur.” La primera de les adversitats que va haver de superar el Barça va ser la marxa de Neymar i la derrota en la supercopa contra el Real Madrid. “L’adeu de Neymar va ser un moment difícil, complicat per la sensació que hi va haver. Va afectar l’entorn, també la gent. Va arribar el primer partit de la supercopa, un partit igualat amb un resultat molt negatiu. Després vam perdre allà de manera clara. Tot semblava molt negatiu, es va generar una sensació de pessimisme i ens hem anat refent. Els equips es mesuren en les adversitats i això és positiu. Per això dono molta importància a la remuntada a Getafe.” És aquest un dels moments clau per Valverde d’aquests primers mesos de competició: “D’aquest inici tothom es queda amb el clàssic, també perquè havíem començat amb dues derrotes contra ells. Va ser una gran victòria que espero que ens impulsi. Jo veig dos moments clau, contra la Juve perquè estàvem començant i era el primer partit de Champions i la remuntada contra el Getafe.”

Un altre dels contratemps que va haver de superar el Barça va ser la lesió de Dembélé. “Em va saber greu per ell. És un jugador molt jove, i potser la tensió del traspàs va influir en la lesió. Pensem que el veurem aviat”, va dir Valverde, que va tenir grans elogis cap a la seva plantilla. “És un equip molt orientat a la competició, els jugadors són guanyadors i competitius. Es nota en l’entrenament i els partits, és un grup molt responsable.”

Per sobre del grup destaca la figura de Leo Messi, a qui Valverde no deixa de lloar. “És el millor jugador que pots trobar al món, fa extraordinària qualsevol pilota que toca. El seu nivell de competitivitat i compromís amb l’equip és extraordinari. Que descansi, el mateix Leo ho sap, això és una cursa permanent en què has de rendir tots els dies i ell sap que li va bé”, va dir l’entrenador blaugrana, que també va parlar del bon moment del capità, Andrés Iniesta: “Està a gust. És cert que hem d’anar amb una mica de compte amb ell. Es controla bé i sap quan està millor. Els nostres jugadors saben que li poden donar una pilota i que els en tornarà una de millor. I els rivals també ho saben.” Bones paraules per a Messi i Iniesta i també per a Luis Suárez, que ha superat la sequera amb set gols en els últims sis partits. “Jo dono importància als davanters que tenen moltes ocasions, que es relacionen bé amb les situacions de gol, l’encert arriba i més en un jugador amb la seva perseverança.”

I tampoc va passar per alt Valverde l’aportació de dos jugadors que han sorprès amb el seu rendiment: Paulinho i Vermaelen. “Quan va arribar Paulinho estàvem envoltats de pessimisme, hi havia dubtes sobre ell. Arriba sempre per sorpresa a l’àrea rival, té molta fe i es relaciona be amb Messi i Luis en els últims metres. Vermaelen, a mi, ja m’havia convençut. Ha rendit molt bé en partits compromesos i crec que ara també ha convençut els aficionats”, va dir l’entrenador blaugrana, que va defensar l’estil de joc de l’equip, molt més sòlid jugui amb tres o quatre migcampistes: “Nosaltres tenim la pilota, volem jugar en camp contrari, assumim riscos. Això evoluciona en funció dels jugadors que tens. Hi ha gent que es fixa en el dibuix i potser estàs posant més migcampistes per tenir més la pilota. El que vull és que l’equip jugui bé perquè si jugues bé, guanyes. El que intentem és tenir un equilibri, quan tenim la pilota tots som atacants; quan no la tenim, hem de ser tots defenses. Genera bon esperit d’equip, estem junts per a tot. Una manera de defensar es la pressió. A mi m’agrada i el Barça ja ho feia abans que jo ho arribés.”

Per últim, Valverde no va voler donar pistes sobre els possibles fitxatges que es puguin produir en el mercat d’hivern, explicant que sempre han d’estar oberts a millorar i va donar la seva recepta per al que queda de competició tenint en compte el clar avantatge de què disposen en la lliga: “No podem estar especulant amb l’avantatge que tenim; hem de mirar endavant i mirar cada partit. Si especules, t’equivoques.”