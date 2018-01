Torna a pressionar?

El Liverpool tenia ahir partit d’una Premier League que mai s’atura. Els de Jurgen Klopp van suar per guanyar a domicili el Burnley (1-2). Només ho van fer gràcies a un gol de Klavan en el minut 94. Una de les notícies del partit, però, va ser l’absència de Coutinho, objectiu del Barça per a aquest mercat d’hivern. Klopp va assegurar que el brasiler havia estat absent per lesió, però es van disparar els rumors després que el jugador ja simulés una lesió a l’esquena a l’estiu quan va estar a un pas de fitxar pel Barça.

A més, l’absència de Coutinho en la convocatòria del Liverpool va arribar poc després que Nike, per error, anunciés que el jugador ja era blaugrana, fet que va provocar un gran enuig en el club anglès, que pensa fins i tot demandar la marca de roba esportiva. L’enrenou ha estat tan gran que fins i tot els representants de Coutinho han demanat disculpes al Liverpool. Ho han fet perquè saben que aquesta mateixa setmana començaran les negociacions entre el Barça i el club anglès pel brasiler.