Un mes de gener carregat i amb un títol en disputa

El Barça no tindrà temps de relaxar-se ni de pair amb tranquil·litat els possibles excessos de les vacances nadalenques perquè l’espera un inici d’any ple de partits, alguns dels quals ja podrien decidir el futur en una competició. El mes de gener ve carregat perquè els homes d’Ernesto Valverde tenen confirmats sis partits per als propers dies, però en cas d’avançar eliminatòries en la copa del Rei, el nombre de duels podria augmentar fins a un màxim de nou. I el primer compromís ja és d’una gran exigència.

Els de Valverde s’estrenen aquest 2018 visitant demà el camp del Celta de Vigo, Balaídos, en l’anada dels vuitens de final de la copa del Rei. Aquesta temporada, en la lliga, els de Juan Carlos Unzué ja van ser capaços d’endur-se un punt del Camp Nou. Guanyar a Vigo no és gens fàcil i els blaugrana necessitaran un bon resultat per no patir en la tornada. Entremig de l’eliminatòria el Celta juga contra el Real Madrid, així que caldrà veure què fa Unzué. També caldrà veure si Valverde fa rotacions en aquest enfrontament tenint en compte que alguns jugadors –Messi, Mascherano i Luis Suárez– van tornar ahir als entrenaments. Serà interessant per donar minuts a jugadors com Rafinha, que va rebre l’alta mèdica poc abans del Nadal, Dembélé i Deulofeu.

Tres dies després, el Barça rebrà el Llevant al Camp Nou en un partit en què en principi no hauria de patir en excés per endur-se la victòria. Després hi haurà la tornada dels vuitens contra el Celta que definirà qui passa als quarts de final de la copa. Els de Valverde tancaran aquesta setmana al sempre complicat camp de la Real Sociedad. No cal dir que en les últimes temporades el Barça sempre li ha costat molt endur-se el triomf d’Anoeta, escenari també d’algunes polèmiques com en la primera temporada de Luis Enrique a la banqueta, quan Messi va ser suplent.

Si els blaugrana han aconseguit eliminar el Celta de Vigo, els dies 16 o 17 de gener disputaran el primer partit dels quarts de final de la copa, amb dia i horari encara per determinar. Aquell cap de setmana, el 21 de gener, disputaran el primer partit de la segona volta contra el Betis. El conjunt andalús ha anat de més a menys, però de ben segur que surt molt motivat contra el Barça i amb ganes de brindar un triomf a la seva afició. Serà en aquest partit quan possiblement podrà reaparèixer Samuel Umtiti. Just després, el Barça, si s’hi classifiqués, tornaria a tenir copa del Rei, la tornada dels quarts. El següent compromís de lliga és al Camp Nou, contra l’Alavés de l’exblaugrana d’Abelardo, que està reaccionant en la lliga. També serà el retorn de Munir i Bojan Krkic a l’estadi blaugrana. Finalment, el penúltim o últim dia de gener el Barça tindrà el partit d’anada si aconsegueix classificar-se per a les semifinals de la copa del Rei.