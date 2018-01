Coutinho espera no haver de jugar més amb el Liverpool

“Phil està lesionat. No és greu, però suficient perquè no jugués contra el Burnley”. Així va justificar Jürgen Klopp dilluns la baixa de Coutinho en el darrer partit de la Premier League del Liverpool, en què el migcampista brasiler va caure de la llista per unes molèsties a l’engonal. Aquesta situació recorda, i molt, a la viscuda a finals de l’estiu passat, quan el migcampista brasiler, pendent del seu traspàs al Barça, es va perdre els primers enfrontaments de la temporada per unes molèsties a l’esquena. “Coutinho i Salah són, com a mínim, dubte per al partit contra l’Everton”, va afegir Klopp, conscient que les preguntes sobre el futur del jugador brasiler tornaran a ser el seu pa de cada dia. A diferència del que va succeir a l’estiu, en què l’entrenador alemany, visiblement molest, va negar en reiterades ocasions el fitxatge de Coutinho pel Barça, ara Jürgen Klopp es mostra molt menys taxatiu en les seves afirmacions, conscient que les negociacions entre totes dues entitats avancen cap a la fumata blanca. El tècnic, de fet, fins i tot es va permetre el luxe de bromejar sobre tot l’affaire Nike, que en un error admès per la pròpia marca va donar per fet el traspàs de Coutinho al Barça. “He escoltat alguna cosa, però la veritat és que en aquests moments no hi ha cap cosa en el món que m’interessi menys. M’ho van explicar i vaig pensar: quina gran història!”.

Klopp, que manté una relació cordial amb Coutinho, amb el que parla sovint, és conscient que el jugador té previst no tornar a defensar la samarreta del Liverpool en considerar que ja ha complert la seva part del tracte. Per a l’entrenador, doncs, el més desitjable que és l’operació es tanqui el més aviat possible, per acabar amb els debats, les preguntes constants a les rodes de premsa i, sobretot, per començar a preparar el que queda de temporada sense comptar amb el seu referent damunt de la gespa. I és que si el temps passa tornarà a tenir problemes per justificar la baixa del jugador.