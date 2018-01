Pione assisteix, Aspas marca

L’un, obligat a fugir d’Uganda i de la seva Kampala natal amb la seva família, amb només dos mesos de vida, l’abril del 95. L’altre, natural de Moaña, gallec de naixement i de cor. Profeta a la seva terra. Ni Liverpool, ni Sevilla. Vigo és la seva única zona de confort. Enlloc com a casa. El futbol de Iago Aspas respira accent gallec, el futbol de Pione Sisto és plurilingüe. A Pione la vida el va obligar a trencar amb les seves arrels i créixer com a refugiat de guerra a Dinamarca. Sang africana i personalitat nòrdica. Allà es va forjar el Pione persona i va néixer Pione el futbolista. A Iago Aspas l’enyorança per la seva terra el va convidar a tornar després de dues experiències futbolístiques fallides lluny de casa. Aspas, tota una vida a Vigo, cor celeste des dels 9 anys. Sisto, pura supervivència, format al Midtjylland i tot just vivint ara la seva segona temporada a Balaídos. L’un, díscol i rebel. L’altre, una esponja d’integració. Dues ànimes oposades, als antípodes del concepte adaptació l’un respecte de l’altre. L’adaptació al medi els separa, però el futbol els uneix. Feliços tots dos amb una pilota als peus. L’un, tot potència a la banda; l’altre, pur talent. La societat ideal per Juan Carlos Unzué al Celta.

Pione Sisto assisteix, Iago Aspas marca. El gallec és l’ànima d’aquest Celta. 11 gols suma ja aquesta temporada. El segon màxim golejador de la lliga per darrera només de Leo Messi (15). El de Moaña ve de fer 6 gols en els últims cinc partits oficials –10 en els últims dotze– i ja sap què és marcar contra el Barça aquesta temporada. Ho va fer en la visita al Camp Nou del mes de desembre (2-2) i vol repetir ara en la copa. Aspas suma també dues assistències, però aquí Pione Sisto és qui menja a part. El futbolista nacionalitzat danès és el millor assistent del futbol espanyol, davant del mateix Messi, Fornals i Guardado (6). Sols Neymar, De Bruyne i Philipp Max igualen les seves 9 assistències en la resta del futbol europeu. El Barça està avisat de cara a demà (19 h).