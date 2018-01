Dembélé rep l’alta i Messi i Suárez ja s’entrenen

Lluny queda ja avui aquella fatídica lesió al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Ousmane Dembélé torna a somriure. Ara sí. Oblidat està ja del tot el trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i aquell negre 16 de setembre. L’internacional francès va rebre ahir l’alta mèdica i si no hi ha cap sorpresa serà un dels divuit noms que Ernesto Valverde inclourà en la llista de convocats per viatjar demà cap a Vigo. El futbolista ja fa dies que s’entrena amb la resta de companys, però el cos tècnic i els serveis mèdics han volgut ser especialment prudents amb el seu retorn. Dembélé somiava en la possibilitat de reaparèixer al Santiago Bernabéu en l’últim partit del 2017, però tot fa preveure que el dia D serà aquest dijous a Balaídos contra el Celta, en els vuitens de final de la copa. El partit, tot i l’envergadura del rival, sembla un escenari propici per començar a agafar ritme competitiu. Abans de la lesió a Getafe poc abans de la mitja hora de joc, Ousmane Demebélé només havia participat 22 minuts en el derbi contra l’Espanyol sortint des de la banqueta (5-0) –assistència a Luis Suárez en el cinquè gol– i 71 minuts en la Champions contra la Juve al Camp Nou (3-0).

L’alta mèdica de Dembélé va ser sens dubte la gran notícia de la sessió preparatòria del dia d’ahir. L’altra, els retorns de Leo Messi, Luis Suárez i Javier Mascherano. Els tres futbolistes sud-americans, amb permís del club per incorporar-se més tard de les vacances de Nadal que la resta dels seus companys, van arribar ahir al matí a Barcelona i a la tarda ja es van entrenar a les ordres de Valverde, en una sessió en què també van participar Carles Aleñá i José Arnaiz, del filial. Del dia D de Dembélé al dia 1 de Messi i Suárez. Tots dos tornaran a treballar avui a partir de les sis de la tarda amb el grup i caldrà veure com gestiona Valverde els seus minuts en el partit contra el Celta. Tot el que no sigui una inclusió de tots dos a la llista seria una sorpresa majúscula, tenint en compte la voracitat d’un i altre, i també tenint en compte que el Celta ja va ser capaç d’empatar en la lliga al Camp Nou.