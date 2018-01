Crida al fons d’armari

Amb la lliga ben encarrilada després de la gran victòria al Santiago Bernabéu (0-3) i amb la Champions League aparcada fins al mes de febrer, el Barça d’Ernesto Valverde encetarà el 2018 aquesta tarda (19 h, beIN LaLiga) amb la vista posada en la copa del Rei, en què l’espera el Celta, l’únic equip que aquesta temporada ha estat capaç de puntuar al Camp Nou (2-2), i que en la darrera jornada es va imposar amb sobrietat al Deportivo en el derbi gallec (1-3). La dificultat, a més, augmenta pel fet que el duel es disputarà a Balaídos, un estadi on el Barça encadena dues derrotes, i en totes dues encaixant quatre gols (4-1 i 4-3). Els motius per anar amb cura, doncs, són evidents, però tot i així Valverde no ho va dubtar i ahir va deixar fora de la llista Messi, Luis Suárez i Iniesta, en una clara crida a la segona unitat de la plantilla, que aquesta tarda tindrà l’oportunitat de reivindicar-se en un partit clau i complicat. A més, el Txingurri també va descartar Deulofeu, que encadena cinc partits sense vestir-se de curt, mentre que va convocar Aleñá i Arnaiz, que d’aquesta manera tornen a veure recompensada la bona temporada que estan fent amb el filial. La gran novetat, és clar, és el retorn de Dembélé, absent des del 16 de setembre i que, tot i que molt probablement començarà el partit des de la banqueta, té moltes possibilitats de jugar una estona en la segona meitat. Tantes variacions en la llista de Valverde provoquen que les incògnites siguin la nota dominant del possible onze que pugui presentar el tècnic, ja que només Cillessen, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic i Paulinho semblen titulars segurs. Pel que fa a la defensa, tot indica que Semedo ocuparà el lateral dret, ja que Sergi Roberto té molts números de jugar d’interior i Aleix Vidal a l’extrem. Més difícil és predir qui acompanyarà Piqué a l’eix defensiu, ja que Valverde pot apostar per donar continuïtat a Vermaelen, que està jugant molt bé, o per fer-lo descansar i situar Mascherano en l’onze. Les grans incògnites es concentren en la línia d’atac, ja que Messi, Luis Suárez, Alcácer –lesionat– i Deulofeu no han entrat en la convocatòria. Si el Txingurri segueix la línia dels darrers partits, la lògica diu que Vidal serà l’extrem dret i Paulinho, l’enllaç entre el mig del camp i l’atac, mentre que la tercera posició se la disputen Arnaiz, André Gomes i Denis.

Com succeeix en tots els partits a domicili de la copa, el gran objectiu del Barça serà marcar com a mínim un gol, un fet que s’ha produït en les seves set darreres visites a Balaídos. Per contra, l’equip de Valverde acumula aquest curs dos partits sense veure porteria, contra l’Olympiacòs i contra la Juventus, dos empats a zero que aquesta tarda no serien tan bons com podria semblar en un principi, i menys contra un Celta que té força facilitat per veure porteria, i amb un Aspas que passa un moment de forma extraordinari.

Unzué, amb tot