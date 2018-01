“Dembélé? Prudència. Anirà entrant a poc a poc”

Ernesto Valverde no trepitjava la sala de premsa de la ciutat esportiva des del 22 de desembre, en la prèvia del partit al Santiago Bernabéu. Dels nervis de cara al seu primer Madrid-Barça a la tranquil·litat que va atorgar el fet de poder tancar l’any a 14 punts de l’etern rival. Aquell dolç 0-3 a Chamartín ha permès a l’equip afrontar les vacances del Nadal amb serenor, conscients que les coses s’estan fent bé i que depenen d’ells mateixos per guanyar aquesta lliga. La bogeria del calendari, però, no dona treva, i avui el Barça torna ja a l’acció. Canvi de registre. Avui, torn per a la copa. Sense Messi, ni Suárez ni Iniesta, però sí amb Dembélé. Espera el Celta a Balaídos.

El del francès va ser un dels noms propis de la roda de premsa d’ahir. Dembélé torna a una convocatòria tres mesos i mig després. Gran notícia. L’exjugador del Dortmund tindrà segur minuts avui contra el Celta, però a jutjar per les paraules d’ahir de Valverde, calma. El tècnic va tornar a demanar paciència: “El fet de recuperar un jugador com ell és molt positiu per a l’equip. Però hem de tenir clar que ha d’anar entrant en l’equip de manera progressiva. Es va lesionar tot just començar la temporada i ara li toca tornar a fer tot aquest procés d’adaptació al joc de l’equip. El marc ideal seria que pogués fer una petita pretemporada, però l’exigència de la competició no dona marge per aquestes coses. Hem de ser prudents. A poc a poc.” Preguntat per com introduirà la figura del francès en el seu esquema cada vegada més pròxim al 4-4-2, Valverde va respondre: “La gent dona molta importància al sistema. A vegades massa. Dembélé s’adaptarà a nosaltres i nosaltres ens adaptarem a Dembélé. El que és clar és que jugarem amb onze.”

En tot cas veurem qui juga avui en atac i quin Barça veiem a Balaídos. La intriga per saber si Messi i Suárez viatjarien o no amb l’equip va durar tres hores. Valverde va ser enigmàtic en la roda de premsa, però als volts de les vuit del vespre totes les cartes van quedar descobertes quan el club va fer oficial la llista. Cap dels dos serà avui a Vigo. Tampoc Coutinho. L’altre nom propi del dia d’ahir. “És un jugador d’un altre equip. Un bon jugador. No sabem què passarà en el futur, però sols em preocupen els jugadors que tinc aquí. No tinc res a dir sobre Coutinho. No és un jugador nostre.” Dues preguntes sobre el brasiler i dues respostes sense substància. A Valverde tan sols li interessava ahir parlar del partit d’avui contra el Celta. I alerta, perquè les dues últimes visites del Barça a Vigo en la lliga s’han saldat amb un 4-3 i un 4-1. “Tots dos equips ens coneixem bé. Ells són un equip agressiu quan juguen a casa seva. Intentaran collar-nos. Els respectem per la temporada que estan fent i per les dificultats que ens van crear al Camp Nou en el partit de lliga de fa setmanes. No sé si serveixen gaire de precedent els dos últims partits de lliga allà, perquè érem entrenadors diferents, però sí que pot servir de referència el partit del 2-2 aquí al Camp Nou. És un dels pitjors rivals que ens podia tocar en la copa. El Celta juga bé a futbol.”

El fet de deixar a fora de la llista homes importants com ara Messi, Suárez i Iniesta convida a pensar que Valverde dona prioritat al partit de diumenge contra el Llevant, però ell nega que infravalori la competició. Ve d’un equip amb tradició en la copa, l’Athletic, i li agrada aquesta competició: “Ens il·lusiona aquesta competició. Farem tot el possible per guanyar-la. Tot i el desgast que suposa jugar la copa, és una competició que ens motiva.”

Valverde admet que la victòria en el clàssic “va donar confiança”, però diu que allò ja és passat i té clar que aquest mes de gener serà especialment dur. Per això la importància d’anar recuperant efectius. Rafinha tampoc ha viatjat a un estadi que coneix bé. El brasiler, a diferència de Dembélé, encara no està a punt, però pot ser una peça més a tenir en compte si és que no acaba marxant en el mercat d’hivern. Valverde també demana temps en el seu cas: “Rafinha s’està entrenant bé després de molt temps parat. La idea és que pugui anar entrant també a poc a poc.”

Sobre el mercat d’hivern i la possibilitat que algun club pugui pagar la clàusula de rescissió de Samuel Umtiti, Valverde no en vol ni sentir a parlar. I és que la marxa de Mascherano ja obligarà a moure fitxa en aquest sentit. Ja ho veurem.