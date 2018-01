Una situació del tot nova per a Messi i Suárez

El FC Barcelona jugarà avui al sempre complicat escenari de Balaídos sense els seus dos millors jugadors. Messi i Suárez viuran el primer duel de l’any lluny del terreny de joc, ja que Valverde va decidir donar descans a les dues estrelles blaugrana en l’anada dels vuitens de final a Vigo, una situació que no havia viscut cap dels dos davanters en les darreres temporades a les ordres de qualsevol tècnic anterior.

L’arriscada decisió de Valverde sorprèn per la dificultat de l’eliminatòria contra l’equip d’Unzué, que ja va empatar al Camp Nou en la lliga (2-2) i, a més, per l’absència d’Alcácer i Deulofeu en la convocatòria. L’aposta del tècnic per Arnaiz i Aleñá és ferma i tots dos tenen moltes possibilitats de ser titulars a Balaídos per substituir els dos cracs blaugrana. L’opció de Dembélé en l’onze titular és més arriscada per la seva llarga inactivitat. L’objectiu de Valverde és competir per igual en totes les competicions i arribar al tram final de temporada amb tots els jugadors en el millor estat físic possible per lluitar per tots els títols. Donar descans a Messi i Suárez en aquest complicat duel obeeix a aquesta raó, i també al fet que tots dos es van reincorporar més tard als entrenaments després de les vacances de Nadal.

Des que l’uruguaià va arribar al Barça, la temporada 2014/15, Messi i Suárez han disputat com a titulars els tres partits d’anada dels vuitens de final de les anteriors edicions de la copa. El conjunt blaugrana va superar les tres eliminatòries amb Luis Enrique a la banqueta i l’MSN com a gran arma ofensiva: l’Athletic, l’Espanyol i l’Elx van ser les víctimes. L’any passat, el Barça va sofrir de valent per superar el conjunt bilbaí. En l’anada a San Mamés, el resultat va ser de 2-1 favorable a l’Athletic i els blaugrana van aconseguir remuntar amb gols de Messi, Suárez i Neymar (3-1). El partit d’avui serà igual de complicat i l’objectiu ha de ser aconseguir un bon resultat per afrontar la tornada al Camp Nou amb més tranquil·litat i ja amb la presència de les dues estrelles a la gespa per evitar qualsevol ensurt.

Amb Luis Enrique, les rotacions en la copa en aquest punt de competició eren menors, i tots dos van ser titulars fins i tot amb l’eliminatòria ja resolta. De fet, Messi va disputar minuts en tots els duels dels tres enfrontaments de vuitens de final en edicions anteriors, mentre que Luis Suárez tan sols es va perdre la tornada contra l’Espanyol per sanció.

Messi i Suárez han estat peces clau per accedir a quarts de final en les darreres edicions de copa, però avui hauran de ser els seus companys qui marquin els gols. A més, l’argentí no podrà allargar la seva espectacular ratxa de sis partits consecutius marcant en l’anada dels vuitens (10 gols) i haurà d’esperar el duel contra el Llevant per estrenar-se en aquest 2018.