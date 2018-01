“Hauríem pogut guanyar però tot està per decidir”

Ernesto Valverde va ser el gran protagonista en la prèvia per l’arriscada decisió de deixar a Barcelona Messi, Suárez i Iniesta. La decisió, amb l’empat final, es pot qualificar d’encertada per la bona actuació de la segona unitat. “Hi ha hagut canvis i l’equip ha respost bé. Estic content amb la plantilla que tinc i avui s’ha demostrat que tots els jugadors poden competir contra un rival dur.” “Estem satisfets amb alguns aspectes del partit i amb la feina de l’equip, però tot està per decidir en el partit de tornada”, va explicar el tècnic després de l’1-1 a Balaídos.

“Ha estat un matx molt disputat, amb molta intensitat per part dels dos equips i ells han imposat un ritme molt alt des del principi. A mesura que ha avançat el partit hem crescut i hauríem pogut guanyar. En el segon temps hem estat millor i hem tingut més ocasions”, va afegir.

Tot i el gol com a visitant, Valverde no veu el Barça favorit en l’eliminatòria: “La tornada serà diferent al partit de lliga al Camp Nou. El Celta té grans jugadors i vindrà a disputar l’eliminatòria.”

La tornada de Dembélé va ser la millor notícia de l’anada dels vuitens: “El problema físic d’Arnaiz no és important, però la meva intenció era que Dembélé jugués sense exigències defensives, perquè surt d’una lesió important, i per això s’ha col·locat com a davanter.”