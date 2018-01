Yerry Mina, primer reforç

El Barça ja té el seu primer reforç en aquest mercat d’hivern. Es tracta del central colombià Yerry Mina, que arriba per cobrir la baixa de Javier Mascherano, després que l’argentí hagi decidit posar punt final a la seva etapa en el Barça, després de set temporades, per jugar en el futbol xinès. L’arribada del central no s’ha fet encara oficial, però des de Colòmbia ja s’apuntava ahir a un acord definitiu entre totes les parts després d’uns dies de negociacions entre el Barça i el Palmeiras, club que té els drets del jugador.

El club blaugrana pagarà uns 12 milions d’euros al Palmeiras i Yerry Mina arribarà la setmana vinent a Barcelona, acompanyat del seu tiet i representant, Jair Mina, per passar la revisió mèdica i ser presentat. El Barça tenia un acord amb el Palmeiras que li permetia incorporar Yerry Mina després del mundial de Rússia per 9 milions d’euros, però el club català acabarà pagant una mica més pel fet d’obtenir els serveis del jugador colombià abans del que s’havia pactat. Els diners sortiran dels 10 milions d’euros que pagarà el Hebei Fortune per Mascherano, que ha decidit marxar buscant minuts abans del mundial i també perquè va rebre una gran oferta de l’equip que dirigeix Manuel Pellegrini. Mascherano va pactar amb el club que es quedarà al Barça fins que Umtiti estigui recuperat de la seva lesió, tot i que l’arribada de Yerry Mina podria accelerar la marxa de l’argentí, que ahir no va disputar ni un minut a Balaídos contra el Celta.

El fitxatge de Mina pel Barça va ser molt celebrat ahir a Colòmbia i inclús un dels millors jugadors que ha donat el futbol colombià, Faustino Asprilla, que és seguidor confés del Barça, va donar la benvinguda al club blaugrana al seu compatriota.

La de Yerry Mina, central de 23 anys, no ha de ser l’única incorporació que faci el Barça en aquest mercat d’hivern. El club blaugrana continua negociant amb el Liverpool per fitxar Coutinho, amb qui el Barça ja té un acord des de l’estiu passat. El club blaugrana confia que l’arribada del brasiler es pugui concretar la setmana vinent per uns 150 milions d’euros.