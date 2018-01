Arnaiz marca, Dembélé torna

Primer partit del Barça aquest 2018 i segon empat contra el Celta en poc més d’un mes. Del 2-2 del Camp Nou del dia 2 de desembre a l’1-1 d’ahir a Balaídos. Aquell empat en la lliga va restar, el d’ahir a la copa del Rei suma. Suma bàsicament per dos motius: pel valor afegit que comporta marcar a fora de casa en aquest tipus d’eliminatòries i pel fet d’aprovar l’exigent test de Vigo amb un onze poc o gens recognoscible. Poc recognoscible i sense Messi. Paraules majors.

Fa cosa d’un mes, el Barça va perdre contra aquest mateix Celta els dos únics punts que han volat del Camp Nou en aquesta lliga; ahir, amb l’equip B, resultat valuós per afrontar amb garanties el partit de tornada d’aquests vuitens de la copa a Barcelona dijous vinent. Segurament ja amb Leo en l’onze. També possiblement amb Luis Suárez i Iniesta. Dependrà en tot cas de les rotacions i de les intencions reals de competir per aquesta copa per part de Valverde. En la prèvia el tècnic va argumentar que al marge de la lliga i la Champions, el Barça vol lluitar també per aquest títol com ho ha fet en els últims anys des que Guardiola va decidir concedir-li el prestigi oportú. Fent una ullada a l’alineació d’ahir, però, les paraules de Valverde del dia abans perden força. Alguns es deurien posar segurament les mans al cap en veure que Messi, Suárez i Iniesta es quedaven a Barcelona i que Jordi Alba, Sergi Roberto i Rakitic es quedaven a la banqueta. Però el fons d’armari va decidir donar la raó a Valverde. Partit molt seriós dels futbolistes menys habituals, en un estadi on, recordem-ho, el Barça havia perdut 4-1 i 4-3 en les dues últimes visites.

Sacsejada en totes les línies del camp, amb especial èmfasi en la línia ofensiva. Qui li hauria dit fa uns mesos a Paulinho que actuaria de fals 9 del Barça? El brasiler va completar l’atac ahir amb Alexis Vidal a una banda i Jose Arnaiz a l’altra. I el Barça se’n va sortir. Sense la brillantor i la dolçor amb la qual va tancar l’any al Bernabéu, però amb prou solvència.

L’equip fins i tot hauria pogut obtenir un resultat encara millor, però els pals continuen girant l’esquena a l’equip. El xut de Sergio Busquets al travesser (60’) i la rematada al pal de Sergi Roberto després de la centrada de Semedo (90’) evidencien que el Barça continua abonat a la maledicció dels pals. L’estadística era ja prou dura el 2017 i continua fent-se encara més sagnant en aquest 2018. L’equip ja ha fet més pals (29) que partits ha disputat aquesta temporada (28). Terrible la dada.

L’únic que sembla immune a l’atracció de la fusta és Jose Arnaiz. Tres partits amb el primer equip, tres gols. Aviat està dit. Gol en els dos partits contra el Múrcia en l’anterior eliminatòria i gol també ahir a Balaídos. El Barça va ser el primer a colpejar. Denis i André Gomes van conduir el contraatac per l’esquerra, el portuguès es va desfer de la marca de Lobotka en un dels pocs errors de l’eslovac en el partit d’ahir, i la seva centrada la va rematar tal com venia Arnaiz al fons de la xarxa. Gran gol al quart d’hora de partit. Premi en una de les poques rematades del Barça en el primer temps. El mèrit del Barça fins al descans va ser la seva solidesa defensiva per contenir els atacs del Celta. Partit completíssim un cop més de Vermaelen i també de Semedo. El belga va posar un peu miraculós per evitar el xut de Wass després d’una acció individual de Iago Aspas (20’). Abans el portuguès havia aparegut en la correcció per evitar el xut del de Moaña, que es plantava sol davant de Cillessen (7’). L’única llacuna, la del gol. Gran acció col·lectiva dels gallecs i obús de Pione Sisto sense angle i al primer pal, on protegia Cillessen (31’). El danès va afusellar el porter holandès després de recollir una pilota que havia escopit el travesser després de la rematada d’Aspas, assistit per Maxi Gómez. En la primera acció Vermaelen es queda enganxat i trenca el fora de joc i en l’acció continuada Piqué s’adorm en l’intent de tapar espais a Pione Sisto. El xut del danès, inapel·lable.

En el segon temps, el Barça va ser notablement superior a un Celta que va semblar dosificar energies amb vista al partit de lliga del cap de setmana contra el Real Madrid. Pals de Sergio Busquets i Sergi Roberto a banda, Denis va desaprofitar una acció claríssima de gol. La centrada de Semedo la va malbaratar el gallec al segon pal, rematant a fora quan ho tenia tot a favor per marcar (58’).

El repartiment d’actors secundaris d’aquest Barça van semblar encomanar-se ahir de la inèrcia positiva de la qual ha fet gala l’equip fins a l’equador del curs. Bon resultat i gran notícia amb el retorn d’Ousmane Dembélé. Si contra el Celta en la lliga el Barça va perdre Umtiti, ahir contra el mateix rival el Barça va recuperar Dembélé. Retorn més de tres mesos i mig després i actuant com a referència en atac. Vint minutets com a primera presa de contacte. Diumenge contra el Llevant, més.