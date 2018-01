El Barça espera Coutinho a l’inici de la setmana vinent

Ara, sí. Si no passa res estrany en les properes hores, Philippe Coutinho serà nou jugador del Barça. El fitxatge que no es va poder fer l’estiu passat es farà en aquest mercat d’hivern. Les negociacions entre el Barça i el Liverpool estan molt avançades, pràcticament tancades, i des del club blaugrana confien que l’arribada del brasiler al Camp Nou es pugui fer oficial entre dilluns i dimecres de la setmana vinent.

Segons fonts properes a la negociació, les converses estan en la fase final i el que s’està acabant de negociar és com seran les variables que s’inclouran en el traspàs. Les dues parts han arribat ja a un acord de traspàs, que està al voltant de 120 milions d’euros fixos i 40 més en variables. Es discuteix com han de ser aquestes variables, que el Liverpool vol que siguin de fàcil compliment per assegurar-se que l’operació li reporti un mínim de 150 milions d’euros.

Paral·lelament a la negociació entre clubs, també es poleixen els serrells del contracte que ha de lligar Coutinho amb el Barça per a la resta de la temporada i cinc cursos més, un acord que ara es firmarà per cinc anys, el màxim que permet la UEFA, i que serà revisat a final de temporada. Gent propera a l’internacional brasiler ja està a Barcelona acabant de tancar el contracte del jugador amb el club, les bases del qual ja es van posar l’estiu passat, quan el Barça va estar intentant incorporar el jugador fins a l’últim dia de mercat. De fet, l’entorn del futbolista confia que Coutinho sigui presentat com a blaugrana durant els primers dies de la setmana vinent.

Perquè Coutinho acabi convertint-se en jugador del Barça hi ha tingut molt a veure el mateix jugador. Durant l’estiu ja va demanar el transfer request per poder sortir d’Anfield, però els propietaris nord-americans del Liverpool es van negar a negociar, posant només una suma desorbitada sobre la taula l’últim dia de mercat. El Barça, que havia arribat a un acord amb el jugador, li va agrair l’esforç que havia fet i li va deixar clar que tornaria a la càrrega aquest hivern, entre altres coses perquè el fitxatge de Coutinho és una petició dels pesos pesants de l’equip, que volen una plantilla molt competitiva per aspirar a tots els títols. Messi vol Coutinho, com també el vol Luis Suárez, que ja el coneix de la seva estada a Anfield.

I va ser apropar-se l’obertura del mercat d’hivern i que Coutinho tornés a pressionar al seu club i el seu entrenador, Jürgen Klopp. El brasiler, amb una estranya lesió, no ha jugat els últims partits de lliga del seu equip en un calendari molt atapeït a Anglaterra. De fet, ahir també va estar absent del derbi contra l’Everton en la Cup. Ha insistit Coutinho i ha insistit el Barça, amb el president Josep Maria Bartomeu al capdavant i el director general del club, Òscar Grau al seu costat. I tanta insistència ha provocat que els propietaris del Liverpool, que no necessiten vendre, hagin decidit accedir a una venda que s’anunciarà molt aviat.

Pràcticament tancades les arribades de Coutinho i Yerry Mina i la sortida de Mascherano, la direcció esportiva blaugrana continuarà treballant en l’operació sortida en aquest mercat d’hivern. Els noms de Deulofeu, Arda Turan i també el de Rafinha estan sobre la taula.