El club veu positiva la clàusula de Messi

Tot i que amb la boca petita per allò de la confidencialitat, el Barça admetia ahir que en el contracte de renovació de Leo Messi hi ha una clàusula que fa referència a una possible independència de Catalunya, com explicava ahir El Mundo. El club blaugrana, però, veu l’existència d’aquesta clàusula de manera ben diferent a la lectura que n’han fet els mitjans unionistes de Catalunya, cas, per exemple, de l’esmentat diari i la majoria de televisions espanyoles, que ahir es van fer ressò de la notícia per atacar el procés, aquest cop des d’un punt de vista blaugrana.

El club admet que Messi i el seu entorn van mostrar preocupació durant la renovació del contracte per tot el que s’està vivint a Catalunya, però veu la clàusula com una mostra de compromís del jugador envers el club. I és que la clàusula no diu que Messi abandonaria el club en cas que Catalunya s’independitzés, com van vendre ahir amb grans titulars i editorials els mitjans contraris al procés. La clàusula diu que abandonaria el club si el Barça no pogués jugar en una de les de lligues més potents d’Europa (espanyola, francesa, anglesa o alemanya). És a dir que a Messi li és indiferent jugar la lliga espanyola o l’anglesa, per exemple, ell el que vol és competir al màxim nivell i poder disputar la lliga de campions.

El Barça també destaca que tots els jugadors quedarien lliures en cas que el club canviés de federació i que, en canvi, Messi ja mostra el seu compromís, perquè continuaria tot i passar a formar part d’una altra federació. El club també està molest amb la filtració de la clàusula. Es creu que pot haver arribat des de la Lliga de Futbol Professional, presidida per Javier Tebas, persona clarament crítica amb la independència de Catalunya.