Melcior, Gaspar... i Dembélé

Els volts de les onze del matí. Vigília de Reis. Apareix Ousmane Dembélé per una de les boques del gol sud del Camp Nou. No arriba procedent d’Orient. Havia aterrat tot just la nit abans a Barcelona procedent de Vigo amb un vol xàrter amb la resta de l’expedició. Ve de Balaídos. Sense camell. Mig adormit, tímid, cohibit per no dominar encara l’idioma. L’esperen els mitjans gràfics dels tres diaris esportius. No porta res a les mans. Cap obsequi. Ni or, ni encens ni tampoc mirra. Ell no és rebut amb conyac, ni torrons, ni neules ni galetes. Formalitat. Ni regals ni viandes. Només l’esperen els flaixos de les càmeres. Abans de l’entrenament a portes obertes que va fer ahir l’equip al Miniestadi davant la presència de milers de nens i nenes impacients per veure de ben a prop els seus ídols, i abans també de viure tots ells la nit més màgica de l’any, a Dembélé li va tocar sessió fotogràfica amb la premsa escrita. No n’hi ha per a menys, el francès va reaparèixer dijous al vespre a Balaídos en l’anada dels vuitens de la copa del Rei contra el Celta després de tres mesos i mig de feina a l’ombra. Mesos difícils treballant en solitud, apartat dels focus mediàtics, per recuperar-se plenament de la greu lesió que es va fer el dia 16 de setembre al camp del Getafe. Ja està oblidat del tot aquell trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. Dembélé is back.

L’internacional francès ha viscut aquesta matinada passada la seva primera Nit de Reis a Barcelona. A la seva carta, una sola petició: que en aquest 2018 el respectin les lesions. Dembélé sap que ara mateix, i en espera del que pugui acabar passant amb Coutinho en aquest mercat d’hivern, ell és el fitxatge més car de la història del club i sap que els culers tenen moltes esperances dipositades en el seu talent i la seva projecció com a futbolista. Dembélé vol triomfar al Barça. I per això és vital que la salut el respecti. En els seus primers mesos al Barça li ha tocat viure la part més amarga del futbol. Abans de la lesió a la mitja hora de partit contra el Getafe només havia jugat 22 minutets contra l’Espanyol en el derbi (5-0) de la lliga. En la Champions havia jugat 71 minuts al Camp Nou contra la Juventus (3-0) en el que ara per ara continua sent el seu únic partit com a titular amb la samarreta del Barça. I dijous, retorn i torn per a la copa, l’única competició que li quedava per estrenar.

Ernesto Valverde ja va avisar que calia anar amb paciència amb la tornada de Dembélé. El tècnic sempre ha sostingut que cal anar amb prudència amb aquest tipus de lesions musculars i que el futbolista aniria entrant en dinàmica competitiva de mica en mica. El seu missatge va quedar refermat a Vigo. El Barça va viatjar a Balaídos sense Messi ni Suárez, però, malgrat això, a Dembélé només li va tocar estar vint minutets damunt la gespa. Estava tot parlat. Fos quin fos el resultat, Dembélé tenia clar que entraria a partir del minut 70. I així va ser. Més sorprenent va ser veure’l actuar de fals 9, com a referent ofensiu de l’equip. Lògicament a Dembélé se’l va veure encara fora de ritme, fins i tot imprecís en algunes accions. Participatiu, això sí. Valverde el va voler alliberar de tasques defensives, de major desgast, i el va situar en punta perquè anés retrobant sensacions. Fins i tot va tenir una clara oportunitat de fer el seu primer gol com a blaugrana, però el porter Sergio Álvarez va tapar bé forat al primer pal i va rebutjar la pilota a córner amb les cames. Dembélé haurà de seguir esperant, doncs, per poder celebrar el seu primer gol, però el francès torna a somriure.

Ahir, al Camp Nou, l’Esportiu el va rebre amb el diari que havia sortit dijous al quiosc. La seva alta mèdica mereixia ser portada en la prèvia contra el Celta. No parla encara català, però va entendre perfectament el missatge: “Any nou, vida nova.” Aquesta és la voluntat. Dembélé confia a ser portada molts dies més. Serà senyal que les coses funcionen. Off the record, Ousmane va admetre que està molt content pel retorn i se’l veu ambiciós. La seva timidesa amb la premsa contrasta amb les seves ganes de menjar-se el món. Té ganes de futbol.

Després de la sessió fotogràfica, Dembélé va anar cap al Miniestadi, on l’esperaven els seus companys i el cos tècnic per fer sessió de recuperació després del partit contra el Celta. Bromes amb Luis Suárez abans de la fotografia de família de la plantilla i confidències amb el seu inseparable amic i company de selecció Lucas Digne. Sense Samuel Umtiti, lesionat, el clan francès queda reduït a dos membres. Dembélé va treballar al costat de Leo Messi en el mateix rondo. Pur talent de l’un i l’altre, i càntics constants i signes d’evident admiració per part dels més menuts des de la graderia. A diferència de la resta de jugadors que van participar en el partit contra el Celta, Dembélé es va quedar també a jugar el partidet final. Valverde vol que agafi ritme. També el mateix Dembélé. L’ansietat de la canalla amb vista a l’arribada dels Reis Mags, equiparable a l’ansietat d’Ousmane per tornar a jugar al Camp Nou. Demà (16.15h) contra el Llevant, dia gran. No serà titular, però Valverde li tornarà a donar minuts. Dembélé no juga un partit a l’estadi des del 12 de setembre contra la Juve. Demà més. El Camp Nou l’espera.