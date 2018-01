Un regal de Reis avançat

Un any més, l’entrenament de portes obertes del primer equip del Barça va ser un èxit rotund. Un total de 12.346 assistents van veure en directe la sessió al Miniestadi, en la qual els de Valverde van començar a preparar el duel de lliga de demà contra el Llevant. Messi i Suárez van ser els jugadors més aclamats pels infants que van omplir les grades. Dembélé, després de tornar als terrenys de joc a Vigo, va ser un altre dels protagonistes que va acaparar tots els flaixos, això sí, sense separar-se del seu compatriota Digne.

Amb una foto de família de la plantilla i una volta al camp liderada per Piqué, Busquets i Iniesta, amb la qual els jugadors van agrair el caliu dels aficionats congregats al Miniestadi, va començar l’entrenament, en què van participar Moisés, Arnaiz i Varo del Barça B. Per contra, Rafinha va fer treball específic al gimnàs i Arda no es va exercitar a causa d’un procés febril. A més, Umtiti i Alcácer continuen de baixa per lesió.

Després de l’escalfament i els rondos inicials, Valverde va preparar diversos exercicis de possessió de pilota amb què els jugadors que van participar en el duel de copa contra el Celta van donar per finalitzada la sessió preparatòria i es van apropar a les grades per signar autògrafs i fer-se diverses fotografies amb els aficionats i nens i nenes de les associacions presents. L’únic jugador amb minuts a Vigo que es va quedar a la gespa per formar part del partidet final va ser Dembélé, que es va mostrar amb ganes de seguir agafant ritme i minuts contra el Llevant. Després del descans en la copa, Messi i Suárez també volen encetar l’any amb gols, i en l’entrenament d’ahir es va veure l’argentí amb la punteria afinada per començar un any en què buscarà superar les 54 dianes del 2017.

A les 12.45 h Valverde va donar per acabat l’entrenament i els jugadors es van dirigir cap a les dutxes agraint de nou la presència de tots els aficionats blaugrana presents al Miniestadi. Abans d’acomiadar-se, Rakitic, Deulofeu, Suárez i Arnaiz van repartir pilotes al públic. Avui, l’equip es tornarà a exercitar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a partir de les 11.30 h en la prèvia de la divuitena jornada de lliga.

La visita als hospitals

Minuts després de la sessió de portes obertes, tota la plantilla blaugrana, el cos tècnic, part de la directiva i diversos patrons de la Fundació FCBarcelona van fer la tradicional visita a diferents hospitals de Barcelona i Badalona per donar una alegria als infants. Els hospitals amb major presència de futbolistes van ser el de Sant Joan de Déu –amb Semedo, Rakitic, Iniesta, Vermaelen, Digne, el tècnic Valverde, el president Bartomeu i el vicepresident Jordi Cardoner– i la Vall d’Hebron –amb Dembélé, Alcácer, Deulofeu, Ter Stegen i Umtiti–, mentre que Messi i Suárez es van acostar a l’Hospital de Sant Pau per fer les delícies dels més petits. La resta d’integrants del primer equip es van repartir entre l’Universitari Germans Trias i Pujol (André Gomes i Aleix Vidal), l’Hospital de Barcelona (Jordi Alba i Sergi Roberto), l’Hospital de Nens de Barcelona (Cillessen i Mascherano), el Parc Taulí (Busquets), el Cottolengo del Padre Alegre (Rafinha i Paulinho) i la Casa Ronald McDonald (Denis Suárez i Piqué).