Valverde: “Que ningú pensi que el Llevant dona el partit per perdut”

Ernesto Valverde ha analitzat l’actualitat blaugrana després de l’entrenament matinal en el què l’equip ha preparat la divuitena jornada de lliga contra el Llevant –demà a les 16.15 hores en el Camp Nou–, en el què la novetat a la convocatòria és Jose Arnaiz. Aquestes han estat les nou frases més destacades del tècnic:

EL RIVAL: “El Llevant és un equip que està fent millor temporada com a visitant que a casa. És un equip complicat de superar, tenen una estructura molt ordenada, deixen pocs espais i tenen un gran contraatac, tot i les baixes a la davantera. Hem d’anar amb compte perquè molta gent pot pensar que donen el partit per perdut, però no és així.”

RAFINHA I DEULOFEU: “La situació dels dos jugadors és la mateixa que la resta. L’entrenador ha de decidir una llista de 18 jugadors, si fos de 20 probablement entrarien. Rafinha surt d’una lesió llarga i Deulofeu ha tingut oportunitats durant la temporada i ara té menys minuts. Gerard té un estil de joc determinat que ens ha vingut bé en determinats moments però ara estic escollint altres perfils. Simplement és una qüestió tàctica per buscar altres opcions i no per demèrits del futbolista.”

POSSIBLE SORTIDA DE DEULOFEU: “No sóc qui per a valorar el que faci cada jugador. De moment està amb nosaltres i comptem amb ell. Ha de treballar per a guanyar-se de nou els minuts.”

DEMBÉLÉ: “Té possibilitats de ser titular demà, com tots, però amb ell hem d’anar amb compte per a què entri en l’equip poc a poc. El veig bé, al principi estava despistat però ara està amb moltes ganes i esperem que ho pugui traslladar als partits.”

COUTINHO: “L’afició del Barça el que vol, a banda dels fitxatges, és que l’equip guanyi i nosaltres és el que els volem donar. L’objectiu és sumar els tres punts demà. No sóc tan Rei Mag com per a prometre res. Coutinho és un gran jugador però està en un altre equip. M’agrada valorar els jugadors que tinc a la plantilla. Quan hi ha un fitxatge és el club el qui l’ha d’anunciar.”

LA COPA EN L’HORITZÓ: “Pràcticament tinc l’equip decidit per a demà, no m’influeix la tornada contra el Celta ja que tenim més marge fins el dijous que el que teníem per a l’anada.”

ARNAIZ: “És un jugador amb el que estem comptant en copa i ara entra per primer cop a una llista en lliga. Està rendint a gran nivell i té desequilibri. Aleñá també ens pot ajudar en el primer equip.”

EUFÒRIA CONTROLADA: “Quan estem bé l’entrenador ha de dir que no estem del tot bé, i quan estem mal que no estem del tot mal. Està bé celebrar els triomfs però hem de saber que per a mantenir el ritme hem de seguir concentrats i rebaixar la eufòria per no passar-nos de frenada.”

LA CLÀUSULA DE MESSI: “Els contractes de Messi, o el meu, són privats i no m’agrada que s’especuli amb ells.”