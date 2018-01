“Per mantenir aquest ritme hem de seguir concentrats”

Ernesto Valverde és un tècnic amb seny i amb les idees clares. Així ho demostra cada cop que surt en roda de premsa. Ahir, el tècnic del Barça sols tenia al cap el duel de la divuitena jornada de lliga contra el Llevant. Ni l’arribada de Coutinho ni l’eufòria per la bona dinàmica de l’equip el distreuen. “Està bé celebrar els triomfs i parlar de fitxatges, però hem de saber que per mantenir el ritme hem de seguir concentrats i rebaixar l’eufòria per no passar-nos de frenada”, va advertir Txingurri, que no es refia del Llevant. “És un equip que està fent millor temporada com a visitant que a casa, i sempre és complicat de superar. Té una estructura molt ordenada, deixa pocs espais i té un gran contraatac, tot i les baixes que acumula a la davantera.” El conjunt valencià visita el Camp Nou amb baixes importants per sanció i lesió, però Valverde no vol relaxacions. “Hem d’anar amb compte, perquè molta gent pot pensar que donen el partit per perdut, però no és així”, va afegir.

Dembélé tornarà a tenir avui minuts per continuar amb la seva posada a punt, però tot indica que començarà des de la banqueta per les paraules de Valverde a sala de premsa: “Té possibilitats de ser titular, com tots, però amb ell hem d’anar amb compte perquè entri en l’equip de mica en mica. El veig bé, al principi estava despistat, però ara té moltes ganes i esperem que ho pugui traslladar als partits.”

Els qui no estaran amb l’equip, un partit més, són Rafinha i Deulofeu, que semblen no comptar amb la confiança del tècnic, tot i que públicament els continua donant suport. “La situació dels dos jugadors és la mateixa que la resta. L’entrenador ha de decidir una llista de 18 jugadors. Rafinha surt d’una lesió llarga i Deulofeu ha tingut oportunitats durant la temporada i ara té menys minuts”, va assenyalar el tècnic sobre l’absència dels dos jugadors.

“Gerard té un estil de joc determinat que ens ha anat bé en diversos moments, però ara estic escollint altres perfils. Simplement és una qüestió tàctica per buscar altres opcions, i no per demèrits del futbolista”, va acabar d’esclarir Valverde sobre un Deulofeu, que podria marxar en aquest mercat d’hivern, tot i que el tècnic no es va pronunciar sobre aquest tema: “De moment està amb nosaltres i comptem amb ell. Ha de treballar per guanyar-se els minuts.”

El substitut del de Riudarenes en la convocatòria serà Arnaiz, que repeteix després de jugar com a titular a Vigo i del que Valverde pensa que “està rendint a un gran nivell” i que és “un jugador amb desequilibri”. Canvis en la llista, però en l’onze titular, poques modificacions tot i que la tornada dels vuitens de copa està a l’horitzó: “Pràcticament tinc l’equip decidit per demà, no m’influeix el partit contra el Celta, ja que tenim més marge fins dijous que el que teníem per a l’anada.” Per finalitzar la roda de premsa, Valverde va mostrar el seu malestar per la polèmica al voltant de la clàusula en el nou contracte de Messi: “Els contractes de Messi, o el meu, són privats i no m’agrada que s’hi especuli.”