Regal de Reis

Ernesto Valverde ha estat un bon minyó, un tècnic que, malgrat el desastrós final de mercat d’estiu protagonitzat pel FC Barcelona, sempre va reiterar que estava content amb la plantilla que s’havia configurat, més que suficient, segons ell, per competir al màxim i lluitar per tots els títols. I en aquesta primera meitat de curs ho ha demostrat, obtenint un resultat excel·lent de l’equip fins a esmicolar qualsevol debat, convertint un entorn cada cop més convuls en una plàcida bassa d’oli. I potser per això els Reis d’Orient no es van oblidar ahir del Txingurri i li van deixar sota l’arbre el fitxatge més esperat per tothom, el de Philippe Coutinho, el gran objectiu blaugrana de l’estiu, que es va quedar al bagul dels somnis incomplerts per la intransigència del Liverpool, impertèrrit davant de les pressions constants del jugador i de l’entitat blaugrana. L’acord entre Coutinho i el Barça, però, es va mantenir vigent, en espera que el conjunt red, conscient que el brasiler volia aterrar al Camp Nou, donés el seu braç a tòrcer. El jugador, a més, es va comprometre a deixar-se la pell pel Liverpool fins a l’últim segon, i ha complert, una professionalitat que també ha ajudat perquè la fumata blanca es mostrés ahir per les xemeneies de Liverpool. En l’entesa, tancada amb una quantitat fixa de 120 milions d’euros més 40 en variables, tots hi han hagut de posar de la seva part. El Barça ha hagut d’acceptar un fix força elevat i uns variables més fàcils d’assumir dels plantejats inicialment. El Liverpool, un fix més baix del que havia exigit durant totes les negociacions. I Philippe Coutinho, una reducció de la seva fitxa, per ajudar el Barça a assolir l’import que donés llum verda al traspàs, a banda de quedar-se sense poder disputar la Champions League fins a la temporada que ve. I potser per això ahir totes tres parts estaven satisfetes, perquè tots havien guanyat.

El desglaç

L’operació, congelada des de l’agost, es va reactivar a principis del mes de desembre, moment en què el Barça va transmetre a Coutinho la seva intenció de tornar a la càrrega, pel temor al fet que el preu del brasiler es disparés a l’estiu si el mercat tornava a embogir i si el jugador brillava amb llum pròpia en el mundial de Rússia. El peatge a pagar era que Coutinho no podria jugar la Champions fins a la temporada vinent, un sacrifici que el jugador va acceptar a canvi de complir el seu gran somni. Arribats a aquest punt d’entesa, l’entorn de Coutinho va transmetre la situació al Liverpool, que a l’estiu s’havia compromès a escoltar el Barça a l’hivern si l’oferta econòmica era astronòmica i la situació esportiva de l’equip era bona. El problema, però, va ser que John W. Henry, el propietari del Liverpool, va tornar a no veure-ho clar, com ja havia succeït a l’estiu. Finalment, però, van sorgir els efectes les pressions i Henry va posar preu a Coutinho, 160 milions d’euros fixos, una mostra de debilitat que va fer veure al Barça que, ara sí, l’operació es podia dur a terme. Va ser llavors quan Kia Joorabchian i Giuliano Bertolucci, els representants del jugador, es van desplaçar a Londres, per intensificar les negociacions amb els executius del Liverpool. El Barça, per la seva banda, va donar per bo el preu, tot i que els va repartir en 120 fixos i 40 en variables, amb l’afegit que Coutinho acceptava rebaixar-se la fitxa acordada amb els blaugrana per acabar d’arrodonir l’import reclamat pel Liverpool. Divendres ja hi va haver un principi d’acord entre els dos clubs, cosa que va donar pas a la tradicional i sempre feixuga redacció del contracte, que ahir mateix va ser revisat per tots els implicats. I ja amb el vistiplau, a les 20 h, el Barça va anunciar oficialment el fitxatge de Coutinho, que demà signarà un contracte fins al 30 de juny del 2023.

La presentació, demà