Que no s’aturi la bona ratxa

Amb Coutinho al sac, el següent propòsit en aquest nou any per al Barça de Valverde és tractar d’allargar la ratxa d’imbatibilitat en aquesta temporada –26 partits sense conèixer la derrota– contra el Llevant. Les nombroses baixes amb què arriba l’equip dirigit per Muñiz donen clarament la condició de favorit al Barça, però Valverde no se’n refia i sortirà amb tot el que té. La tornada de Messi i Suárez a la llista de Valverde és tota una garantia per mirar de sumar una nova victòria i recuperar la distància de nou punts respecte a l’Atlético. L’argentí es voldrà estrenar-se com a golejador en el seu primer duel del 2018 contra un rival que és una de les víctimes preferides, ja que li ha marcat 15 gols en tota la seva carrera. L’efectivitat de Suárez contra els valencians també és digna d’elogi: dos gols en dos partits. Avui, tornaran a ser els grans protagonistes, en espera de poder veure’ls compartint flaixos amb Coutinho i Dembélé sobre la gespa. Precisament, el francès començarà l’enfrontament d’avui des de la banqueta i tindrà minuts en la segona meitat per continuar amb el seu procés de posada a punt després d’estar allunyat dels terrenys de joc durant tres mesos i mig per lesió.

A la banqueta també hi haurà Jose Arnaiz. El jugador del filial va entrar de nou en la convocatòria de Valverde després de marcar a Vigo i convèncer amb gols i el seu rendiment en els tres partits que ha disputat de copa. L’entrada de l’extrem del Barça B va deixar fora Deulofeu, Aleix Vidal i Rafinha per decisió tècnica. L’ostracisme de l’atacant de Riudarenes en els últims compromisos de l’equip han reobert la possibilitat que Deulofeu es busqui una sortida beneficiosa per a les dues parts en aquest mercat d’hivern, en el qual també es busca destí per a Arda Turan, que avui serà baixa per un procés febril. Umtiti i Alcácer són els dos futbolistes que continuen a la infermeria blaugrana recuperant-se de les seves respectives lesions. Però el maldecap més gran per a Valverde contra el Llevant serà reestructurar la zona del mig del camp per la sanció de Busquets, que va veure la cinquena targeta groga al Bernabéu. Paulinho com a pivot i André Gomes –que va fer un bon partit contra el Celta– com a quart migcampista semblen les opcions més probables en l’onze titular per donar continuïtat al sistema que tan bon rendiment està donant a l’equip. L’aposta pel mateix Arnaiz i la possibilitat d’avançar Sergi Roberto també passen pel cap del tècnic blaugrana.

Al davant, el Barça es trobarà un conjunt que sap tancar-se bé al darrere i que buscarà el contraatac amb la velocitat de Boateng, Ivi i Jason, un estil de joc que ve realitzant des de la temporada passada a segona divisió amb el mateix Muñiz a la banqueta i que va suposar l’ascens. El tècnic asturià no podrà disposar avui de Morales, Bardhi ni Campaña per sanció i tampoc de Chema, Iván López, Àlex Alegria ni Roger per lesió, que se sumen a l’adeu del davanter turc Enes Unal, que ha tornat al Vila-real. Baixes molt importants per a un Llevant que es troba en la setzena posició lluitant per evitar el descens i que sap que la seva guerra no es lliura avui. El Barça, amb Iniesta, Messi i Suárez descansats, no pot ensopegar avui, i per a això haurà d’evitar perdre la concentració pensant en el proper duel de copa contra el Celta, en el qual es jugarà l’accés als quarts de final.