Torna amb fam de gol

Ousmane Dembélé va tornar dijous passat a la competició a Vigo. Va tenir vint minuts. Suficients després de quasi quatre mesos d’una greu lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra que el va obligar a passar pel quiròfan, a Finlàndia i a mans del doctor Sakari Orava. Ahir, Ernesto Valverde va fer un pas més amb el francès i li va donar la titularitat i un total de 67 minuts. Va ser el seu segon partit com a titular en aquesta lliga. I és que Dembélé només havia pogut jugar 51 minuts amb el Barça en la competició de la regularitat abans de caure lesionat el 16 de setembre a Getafe, precisament en el seu primer partit com a titular. Aquell dia, el francès va jugar 29 minuts i 22 n’havia disputat en el derbi contra l’Espanyol, partit en què va fer una assistència de gol a Luis Suárez.

Valverde va apostar ahir per un 4-3-3, i Dembélé va actuar enganxat a la banda dreta, on es va entendre bé amb Sergi Roberto, amb qui va combinar i a qui va cobrir les espatlles alguna vegada, i des d’on va ser corregit per l’entrenador en alguna ocasió. Se li va notar, com és lògic, falta de ritme, però va deixar uns quants detalls de la seva enorme qualitat. Ell va iniciar per la dreta la jugada del primer gol amb un parell de tocs que van aixecar l’admiració del públic del Camp Nou. I va buscar el gol en la primera part amb un parell de rematades amb la cama dreta. El primer, en el minut 13, el va treure un defensa llançant-se a terra. El segon, en el minut 25 i després d’una de les seves clàssiques curses, el va refusar Oier.

El francès tenia ganes de marcar i ho va tornar a provar en la segona part. Va jugar uns minuts a la banda esquerra intercanviant la posició amb Luis Suárez i des d’aquella banda va fer una diagonal amb la pilota que va culminar amb una rematada que va sortir desviada per sobre de la porteria de l’exblaugrana Oier Olazabal. Aquest xut i una cursa per la dreta van ser les intervencions més destacades del francès, que va deixar el camp en el minut 22 i va deixar el seu lloc a Semedo. El jove davanter francès haurà d’esperar a marcar el seu primer gol amb la samarreta del Barça, però va demostrar ahir que la lesió està oblidada i que està preparat per ajudar l’equip en aquesta segona fase de la temporada, ara que el grup de Valverde es disputarà els tres títols en joc. “Encara em resta temps per agafar el ritme, però estic tranquil”, va dir el propi jugador després del partit. Dembélé també va assegurar que mentre ha estat aturat ha après quina és la filosofia del club: “Sé que jugar en aquest equip és complicat i difícil, però m’agrada la filosofia del club. És el que més he après en tot aquest temps que he estat allunyat de la dinàmica del grup”.