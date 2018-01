No entenen d’aturades

Rakitic va ocupar el lloc de Sergio Busquets, que era baixa per sanció

Ernesto Valverde, com va reiterar en la roda de premsa prèvia, no es refiava del partit contra el Llevant, el primer de lliga del 2018, un duel amb tots els ingredients perquè l’equip acabés prenent mal, ja que es tractava d’un rival amb poc caixet i un munt de baixes, i hi havia el retorn de Dembélé i el fitxatge de Coutinho com a grans distraccions. Potser per això, el Txingurri no ho va dubtar i, malgrat el coixí de punts que el Barça té respecte als seus perseguidors, va posar damunt la gespa un equip de plenes garanties, amb Messi, Iniesta i Luis Suárez –els tres cracs que no van viatjar a Vigo–, amb Rakitic fent de Busquets, amb Dembélé com a gran novetat de l’onze titular i amb Mascherano, a la posició de Piqué, com a única rotació.

I l’equip va captar l’avís del seu tècnic, ja que des del xiulet inicial es va mostrar molt seriós i concentrat, mirant de minar amb paciència i precisió la teranyina teixida per Muñiz, que va arreplegar el Llevant al darrere amb una línia de quatre defenses i una altra de cinc migcampistes. I l’estratègia dels valencians va funcionar en els primers minuts, en què van aconseguir que el Barça, tot i tenir el control absolut de la possessió, no s’acostés a la porteria d’Oier. La sensació, però, era fictícia, ja que els blaugrana en van tenir prou amb una combinació ràpida per desmuntar tot l’entramat dels granota. La jugada la va iniciar Messi, amb una passada diagonal marca de la casa a Jordi Alba, que va tornar la pilota amb el cap a l’argentí, que, amb una volea creuada, va fer l’1-0 (12’). I tot seguit hauria pogut arribar el segon, en una centrada de Messi que va deixar Luis Suárez tot sol davant Oier. El xut a boca de canó de l’uruguaià el va desviar el porter i en el rebot, que va anar a parar a peus de Dembélé, el francès va xutar massa centrat al cos de Luna (14’). El gol i l’ensurt no van afectar en excés el Llevant, que va buscar la porteria de Ter Stegen en un parell d’accions. En la primera, un contraatac liderat per Boateng, Jefferson Lerma va xutar molt desviat (16’), mentre que en la segona, un xut des de la frontal d’Ivi, la pilota va sortir fora per ben poc (19’). La reacció del Llevant, però, va ser efervescent, ja que a partir d’aquell moment el Barça no només va recuperar el domini, sinó que, a més, va aprofundir els seus atacs. Primer ho va intentar Dembélé, amb una rosca que Oier va poder desviar (25’). Després va ser el torn de Messi, en una falta directa que va sortir a prop de l’escaire (32’). I en la tercera va arribar el gol, en una acció que va iniciar Mascherano amb un desplaçament en llarg. Sergi Roberto, al primer toc, va fer la centrada i Luis Suárez, amb una volea fantàstica, va enviar la pilota a la xarxa (38’). El gol, ara sí, va noquejar el Llevant, que es salvar pels pèls de marxar al descans amb alguna diana més en contra, ja que Rakitic, amb una volea des de la frontal (43’), i Messi, amb un xut a boca de canó (45’), van estar a punt de marcar.

L’aparició de Ter Stegen