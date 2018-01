“Estem contents per com van les coses, però el futbol és inestable”

El Barça no afluixa i continua sumant victòries amb pas ferm i un futbol pragmàtic. La gran posada en escena de l’equip en la primera meitat va ser clau per encarrilar un partit que no va ser tan còmode com pot indicar el resultat final. “Hem sortit molt mentalitzats perquè era el primer partit de lliga després de l’aturada i volíem continuar la ratxa de victòries contra un rival que feia molt temps que no perdia fora de casa”, va analitzar en un primer moment Valverde. La pressió i la intensitat inicial del Llevant van sorprendre tothom menys el tècnic del Barça: “Sabíem que el rival no ens ho posaria fàcil. El Llevant ha estat aguerrit i amb les línies juntes i això ha dificultat el nostre joc.”

Una connexió entre Messi i Alba va ser l’acció que va permetre obrir la llauna del partit. Dos jugadors que s’entenen a la perfecció i que són difícils d’aturar: “Com a entrenador vaig sofrir la parella Messi-Alba i espero que es continuïn trobant al camp així de bé. Tenim dues bandes molt ofensives i això ens ajuda molt.”

Amb el 2-0 i el pas pels vestidors, els blaugrana van temporitzar el matx i el rendiment de l’equip va ser menor. “En el primer temps hem estat millor que en el segon i per això no hem pogut resoldre fins al final. Ells han tingut alguna arribada perillosa en la segona meitat”, va assenyalar Valverde.

Paulinho va tancar el resultat amb un gol d’oportunista. Des que va arribar, és un jugador indiscutible per Valverde: “Quan hi ha una pilota solta a l’àrea té fe i sempre hi va; quan hi ha un refús té la virtut d’acompanyar el joc i per això marca tants gols.” Altres protagonistes del partit van ser Dembélé i Arnáiz. El primer va tornar a ser titular després de la lesió i el segon va debutar en la lliga. El tècnic va veure “bé” el francès tot i que encara s’ha “d’adaptar al ritme de la competició”. D’altra banda, a l’extrem del filial el defineix com un jugador amb “desequilibri, golejador i que pot jugar a les diverses posicions d’atac”. I va avisar que “les oportunitats se les guanyen els jugadors”.

Al Txingurri, les rotacions li estan sortint bé en totes les competicions i hi seguirà apostant amb aquest calendari tan exigent: “Tenim la sort de disposar de grans jugadors i la meva feina és tenir-los tots motivats per afrontar els partits amb garanties. Una plantilla són més d’onze futbolistes.” La pròxima cita serà la tornada dels vuitens de la copa, i Valverde va voler rebaixar l’eufòria per la imbatibilitat: “Estem contents per com van les coses, però el futbol és inestable i tot depèn dels resultats en un club que sempre necessita guanyar.”