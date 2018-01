‘Bem-vindo’, Phil

“Estic molt content. Sempre he dit que era un somni jugar aquí. Estem molt feliços jo i la meva família. Tinc moltes ganes de jugar al costat d’ídols com Messi, Suárez, Iniesta, Piqué, Busquets... i aprendre d’ells.” “Vinc a guanyar títols i fer feliços els fans del Barça.” Primeres paraules de Philippe Coutinho com a blaugrana. Pura felicitat. El brasiler va parlar ahir en els mitjans oficials del club després del Barça-Llevant i avui serà presentat. Dia C. A dos quarts d’una del migdia signarà el seu nou contracte amb el FC Barcelona i a partir de dos quarts de tres de la tarda farà la seva primera roda de premsa. Abans, a partir de la una, el club obrirà les portes de l’estadi i tots els aficionats culers que ho desitgin podran veure al fitxatge més car de la història del club fer els seus primers tocs de pilota a la mateixa gespa del Camp Nou. Dia gran.

Coutinho va veure la victòria del Barça contra el Llevant per televisió, des d’una sala privada de l’hotel Princesa Sofia, acompanyat de la seva família i la seva filla. Més tard, ja amb el Camp Nou buit, va visitar el Museu acompanyat del directiu Javier Bordas. El brasiler va fer-se les primeres fotografies com a blaugrana. Kia Joorabchian i Giuliano Bertolucci, els seus dos agents, van estar sempre a prop del futbolista. El seguici estava format de fet per una vintena de persones comptant també pares, germans, cunyats, nebots, amics del futbolista... També hi havia André Curie.

Avui l’equip té dia de festa i Coutinho no coincidirà amb els seus nous companys fins a la sessió de dimarts. Ahir, però, el vestidor ja li donava la benvinguda a la zona mixta. Des de futbolistes que el coneixen bé com Luis Suárez i Paulinho fins al mateix Valverde. “És un jugador que ens pot aportar moltes coses. Té gol, assisteix, té facilitat per construir joc, pot jugar d’interior, d’extrem... És versàtil, vaja. Esperem que la seva adaptació sigui ràpida. El fet que hagi jugat a la lliga l’ajudarà”, explicava Valverde. “Coutinho fa anys que està jugant a gran nivell. És un bon amic i el rebrem bé. Ens aportarà moltes coses”, admetia un Suárez amb el qual va coincidir a Liverpool. “Felicito el president i tots els que han intervingut en el fitxatge. Tots coneixem les seves qualitats. Llàstima que no pugui jugar la Champions. Però ens ajudarà moltíssim a la lliga i a la copa”, manifestava Rakitic.

