El pacte de Boston

Luis Suárez, amic seu,ha estat important en la decisió de Coutinho. El brasiler viurà a Castelldefels, prop de l’uruguaià i de Messi

Philippe Coutinho viurà a Castelldefels, a la zona exclusiva de Bellemar. Molt a prop del seu gran amic, Luis Suárez, i del futbolista a qui més admira, Leo Messi. Ho farà amb qui és la seva parella des dels 14 anys, Aine, i la seva filla, Maria. La resta de la família que ha acompanyat Coutinho en els seus primers dies a Barcelona tornarà a Rio de Janeiro, també els seus pares, Ze Carlos i Esmeralde, i els seus germans, Leandro i Cristiano. Coutinho viurà en una casa que li ha buscat el mateix Luis Suárez. El brasiler viurà al costat de Messi i Luis Suárez i també jugarà al seu costat. Ho tenia entre cella i cella des que el Barça es va interessar per ell l’estiu passat, una vegada va saber que Neymar, un altre dels grans amics de Coutinho, marxaria al París Saint-Germain. Robert Fernández el veia com un fitxatge il·lusionant, que faria oblidar el desencís per la marxa de Neymar i que en el futur seria el relleu ideal d’Iniesta.

Quan el Barça va trucar a la seva porta, Coutinho no s’ho va pensar dues vegades. De seguida va dir que sí. L’acord entre el jugador i el club blaugrana no era un problema, però sí que ho era el Liverpool. Coutinho estava disposat a fer-ho tot per jugar al Barça i fins i tot va demanar el transfer request, però el Liverpool no va cedir. El seu entrenador, Jügen Klopp, es va mostrar inflexible i fins i tot va amenaçar els propietaris del club d’Anfield de marxar si accedien a vendre’l. El Barça va topar amb un mur i Coutinho va arribar a plorar de ràbia i de tristor quan el 31 d’agost, a Porto Alegre, va saber que el seu traspàs no seria possible. Un dia després, quan es tancava el mercat de fitxatges, el Liverpool es va acabar rient del Barça, posant per primera vegada preu al jugador: 200 milions d’euros, molt lluny dels 110 que oferia l’entitat blaugrana.

Però Coutinho, trist i emprenyat amb Klopp, no es va rendir i els seus agents van aconseguir una reunió a Boston els dies posteriors amb els propietaris del Liverpool, després de mostrar el seu malestar a Michael Edwards, director esportiu del Liverpool. Fins allà van viatjar Kia Joorabichian i Giuliano Bertolucci, els dos agents del futbolista, que es van reunir amb dirigents de Fenway Sports Group, grup propietari del club d’Anfield. Els representants de Coutinho van arribar a la reunió amb el compromís del Barça de tornar a la càrrega i en van sortir amb un acord signat. Els propietaris del Liverpool van entendre que no podrien canviar la voluntat del jugador i es van comprometre a deixar-lo anar per 160 milions d’euros. El brasiler es comprometia a implicar-se al màxim en el joc del conjunt de Klopp. Ha complert la seva paraula fins a l’obertura del mercat, amb set gols en la Premier i cinc en la Champions que han classificat el Liverpool per als vuitens de final.

Amb aquest compromís, la pilota passava a la teulada del Barça. Albert Soler, el 2 de setembre, havia revelat la demanda del Liverpool i havia explicat que no podien posar en risc la viabilitat econòmica del club. “Si Robert i jo fitxem dos jugadors per 270 milions, segur que traspassem la línia de la responsabilitat”, va dir qui era el director d’esports professionals del club. En la reunió de Boston, Coutinho havia estat taxat en 160 milions. Era el moment que des de la direcció general del club que encapçala Òscar Grau es treballés perquè el fitxatge fos viable. “La diferència respecte a l’estiu és que la rebaixa ha estat substancial. Nosaltres treballem amb les demandes que fan els tècnics, i si Òscar Grau diu que es pot suportar, es fa”, va explicar ahir el vicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre, que no va fer públiques les xifres del traspàs “per un acord de confidencialitat amb el Liverpool”.

Durant tots aquests mesos, el cap de Grau ha tret fum, així com el telèfon del president, Josep Maria Bartomeu, que era l’encarregat de tranquil·litzar Coutinho i el seu entorn. Grau buscava “fórmules imaginatives”, per exemple que una part del traspàs es pogués pagar a terminis amb els ja famosos variables, que el Liverpool sempre ha volgut que fossin de fàcil compliment. I pel mig, alguns contratemps. El Madrid va demanar una trobada als representants del futbolista que Coutinho no va voler fer mai. I també el va mirar de convèncer el PSG perquè fitxés pel club parisenc després del mundial de Rússia. Neymar, Alves, Marquinhos i companyia el van mirar de convèncer, però Coutinho havia pres una decisió i era inamovible. I el Barça va anar avançant així en la seva contractació, que va tenir un nou contratemps fa uns dies, quan Nike va donar el traspàs per fet, notícia que va caure molt malament al Liverpool. Al final, però, Grau i el seu equip ho van aconseguir. Les xifres no són oficials, però han anat transcendint. El Barça paga 120 milions d’euros fixos i 40 en variables, dels quals 25 estan lligats al nombre de partits jugats i s’acabaran pagant quan el brasiler superi els 100 com a blaugrana. 10 més van lligats als dos primers anys que el Barça es classifiqui per la Champions i 5 més al fet que el club blaugrana guanyi la màxima competició continental. El brasiler percebrà uns 14 milions per curs.