“És un somni”

Coutinho era ahir l’home més feliç del món. Per fi complia el somni que perseguia des de fa temps, estampar la seva signatura en un contracte que el lligués al Barça i posar-se la samarreta per poder trepitjar el Camp Nou com a nou jugador blaugrana. Desitjava fer-ho a l’estiu, però el Liverpool es va negar en rodó a obrir-li la porta, i no ha estat fins sis mesos després que ha pogut respirar alleujat amb l’arribada a bon port de l’operació. El d’ahir, però, no era un dia de retrets, sinó d’agraïments, i les primeres paraules del brasiler així ho van exemplificar. “Soc molt feliç, estic molt content. És la realització d’un somni. Arribo aquí gràcies a molta gent. A Déu, a la família, als pares, a la dona... Vull agrair al president del Barça i a tots els dirigents l’esforç que han fet. Han tingut molta paciència. També estic agraït al Liverpool pels cinc anys que hi he passat. Han entès que el meu somni era venir aquí”, va assenyalar.

La declaració d’amor del brasiler al Barça va sonar absolutament sincera. Se sap que ha refusat ofertes d’altres clubs –fins i tot el Madrid el va temptar–, però el seu desig de ser blaugrana era inamovible. “Per què el Barça? Molt fàcil. Perquè és el Barça, el millor equip del món. Grans ídols meus han passat per aquí i grans ídols meus juguen aquí.” Més clar, impossible.

Coutinho no podrà jugar més partits de Champions aquesta temporada, però ni tan sols aquesta circumstància ha estat un factor que li fes plantejar-se la seva arribada al Barça en aquest mercat d’hivern. “El meu somni era venir aquí, i era una oportunitat única i no he tingut dubtes. Tinc contracte per a cinc anys i espero poder jugar molt en els propers anys.” Amic de Neymar des de ben petit, va revelar que diumenge el va felicitar pel fitxatge i li va explicar meravelles del grup i de la ciutat. Ara bé, qualsevol relació amb Neymar s’acaba aquí, perquè Coutinho no arriba al Barça per reemplaçar-lo ni per esborrar el seu record: “Neymar i jo som jugadors diferents, tenim característiques diferents. Jo fitxo per buscar el meu espai.” Ara coincidirà a l’equip amb Messi, un referent per a ell: “Tindré la gran sort de poder dir que he jugat al costat de Messi. Leo és un jugador espectacular.”

També es retroba amb Luis Suárez, amb qui va coincidir una temporada i mitja al Liverpool i amb qui l’uneix una bona amistat. “Estic molt content de tornar a coincidir amb Suárez. M’escrivia molt amb ell. Vam tenir una època molt bona i junts vam estar a punt de guanyar la Premier. És un gran amic i un honor poder tornar a jugar amb ell. M’explicava com és la ciutat i el club, i cada cop tenia més ganes de venir”, va afirmar. Paulinho, company de selecció, ha estat un altre dels seus confidents aquests últims mesos.

La suma del seu traspàs entre fix i variable es podria enfilar fins als 160 milions. Ahir el vicepresident Jordi Mestre no en va voler donar cap detall per un tema estricte de confidencialitat, però el preu no és un tema que preocupi gens Coutinho. “És un honor ser el fitxatge més car de la història. El tema dels diners és una qüestió dels clubs. Jo he vingut aquí per guanyar títols i disfrutar. Aquest és el meu objectiu.” Polivalent com pocs, tampoc l’amoïna quina posició ocuparà al camp, per molt que alguns el vegin com l’home que ha de donar el relleu a Iniesta, un altre futbolista a qui admira. “Iniesta, per mi, és un geni. Vull conviure amb ell i aprendre’n. El que més m’agrada és jugar, i la posició on jugui és una gestió de l’entrenador. A mi el que em fa feliç és jugar. La posició depèn del que busqui l’entrenador o del que necessiti l’equip”, va assegurar.