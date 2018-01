Vol São Paulo-Barcelona

Mercat d’hivern agitat a can Barça. Una vegada fitxat i presentat de manera oficial i amb tots els honors Philippe Coutinho, el següent nom propi és el de Yerry Mina. El central colombià serà el segon fitxatge blaugrana en aquest mes de gener. Dues incorporacions en una setmana. Tot i que el mercat tanca el dia 31, el club no ha volgut viure cap serial com els de l’estiu i ha concretat amb celeritat en els vuit primers dies de l’any dues operacions en què feia mesos i mesos que treballava. El dia de Reis el club feia oficial la incorporació de l’exjugador del Liverpool i ahir el presentava davant més de 7.000 persones, i ara és el torn de Mina. L’internacional colombià no es va entrenar ahir amb el Palmeiras i se l’espera en les pròximes hores a Barcelona. La idea del club, de fet, continua sent la de poder presentar-lo demà mateix, el dia previ a la tornada dels vuitens de final de la copa contra el Celta al Camp Nou. L’absència de Yerry Mina va ser l’única destacable en l’entrenament a portes obertes que va fer ahir el club brasiler. L’acord està tancat. Tot i que el Barça tenia emparaulat el futbolista per a l’estiu a canvi de 9 milions d’euros, finalment la imminent marxa de Javier Mascherano a la Xina ha obligat a avançar l’operació, i el Palmeiras ha jugat bé les seves cartes amb la necessitat del Barça de cobrir el buit de l’argentí. El fitxatge, com ja havia transcendit, costarà al voltant de 12 milions d’euros. S’espera que el futbolista aterri en les pròximes hores a Barcelona acompanyat del seu tiet i representant, Jair Mina.

Tots els focus mediàtics esperen ara el vol procedent de São Paolo. Més incògnites hi continua havent amb els destins dels vols de l’operació sortida. Javier Mascherano, que diumenge contra el Llevant va viure un dels seus últims capítols amb el Barça, marxarà segur al futbol xinès, però la seva no serà l’única baixa en aquest mercat d’hivern. Aleix Vidal sembla que agafarà el bitllet de tornada a Sevilla. Ivan Rakitic ja en parlava diumenge a la zona mixta i ja se sap que quan un company de vestidor parla tan obertament d’una operació, senyal que la cosa està calenta. “Si decideix marxar al Sevilla, jo, com a sevillista, estaré content. Ja hi va estar. És un jugador de màxim nivell i el Sevilla és dels millors equips d’Europa”, va dir el croat després del partit contra el Llevant.

En les últimes hores, també ha parlat Felipe Miñambres, del Celta, que ha corroborat contactes amb Rafinha. A Vigo l’esperen amb els braços oberts i després de l’eliminatòria de copa contra el Barça es podria concretar l’operació en forma de cessió. A Turquia, la premsa assegura que hi ha acord també amb Arda Turan i el Basaksehir Istanbul, però ell sempre ha manifestat que si algun dia tornava al seu país seria per jugar al Galatasaray. L’altre futbolista que sembla que té el futur lluny del Camp Nou és Gerard Deulofeu. La tornada d’Ousmane Dembélé i l’arribada de Philippe Coutinho treuen protagonisme en l’aspecte ofensiu al de Riuderenes, que no ha acabat d’oferir el rendiment esperat. El seu futur sembla lligat a la Serie A. Sarri li obria recentment les portes del Nàpols, amb unes declaracions en què elogiava la seva velocitat, però ahir el Corriere dello Sport assegurava que el jugador podria tornar a Milà i que ja hauria donat l’OK a l’Inter de Spalletti.