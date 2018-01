Compàs d’espera perquè ara el Palmeiras reclama més

El FC Barcelona i el Palmeiras pràcticament havien arribat a un acord pel traspàs de Yerri Mina, a qui s’esperava demà a Barcelona perquè pogués ser presentat oficialment com a nou jugador blaugrana avui mateix. Aquesta és la previsió amb què es va estar treballant els últims dies. Estava tot tan pactat que fins i tot s’havien desgranat bona part de les xifres econòmiques de l’operació. El cost total s’enfilava fins als 12,3 milions d’euros, en què gran part dels diners anirien a pagar al Palmeiras, 10 milions; 1,8 serien per al Santa Fe, i 590.000 euros per al mecanisme de solidaritat, que beneficia l’equip colombià del Deportivo Pasto.

Però les negociacions finalment no es van poder tancar del tot i el defensa colombià finalment no va agafar l’avió que l’havia de dur fins a Barcelona. Tampoc s’està entrenant amb el Palmeiras i es manté a l’expectativa que s’arribi a un acord definitiu que en principi no ha de trigar gaire. El problema és que en l’últim moment el club brasiler està intentant treure una mica més d’aquests 12 milions d’euros, que és el topall que es va fixar el Barça en aquesta operació. Bàsicament perquè el Palmeiras vol que aquests diners del mecanisme de solidaritat i els de dret de formació els pagui el Barça. El club blaugrana, però, no se sent pressionat i els recorda que ja estan pagant un sobrepreu de 3 milions per tenir-lo en aquest mercat d’hivern. Cal recordar que l’acord firmat amb el Palmeiras és que el fitxaven per 9 milions d’euros després del mundial del 2018 de Rússia.

En un principi, aquest estira-i-arronsa no hauria de fer perillar una operació que ja estava pràcticament tancada. Yerri Mina és l’escollit pel Barça perquè faci de quart central de la plantilla que entrena Ernesto Valverde després que Mascherano marxi a la lliga xinesa. L’increment del seu cost serà compensat pels prop de 10 milions d’euros que el club català ingressarà per l’adeu de l’argentí, que encara tenia contracte en vigor però que va demanar marxar per tenir més minuts i arribar en millors condicions al mundial.

Yerri Mina, a més a més, ja fa dies que té el Barça al cap. Serà el primer colombià que lluirà els colors blaugrana. La direcció esportiva fa temps que l’està seguint i està convençut que té unes magnífiques condicions per adaptar-se a l’estil del Barça, perquè és fort, va bé de cap i sap treure bé la pilota des del darrere.