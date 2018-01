Quan Coutinho era Philippinho

Any 2008. Mediterranean International Cup (MIC). Estadi del Palamós. Brasil 1, Lokomotiv de Moscou 0. Glòria eterna per a la canarinha. I damunt la gespa natural del camp del degà del futbol català, dos nanos abocats a un dolç destí. L’un amb el dorsal 8 i format al Vasco da Gama, l’altre amb el 10 i format al Santos. L’un amb major voluntat associativa, l’altre amb un perfil més resolutiu. Talent latent. Pura creativitat aleshores encara en estat embrionari.

Coutinho i Neymar es van conèixer per primera vegada ara fa deu anys en el ja mític torneig anual de la Costa Brava, quan tots dos en tenien tan sols 16. Per a Neymar, aquell MIC era la seva primera experiència a Europa i tot just la segona lluny del Brasil. Per a Coutinho era ja el seu tercer títol consecutiu de la Mediterranean International Cup. Premi el 2006 en categoria infantil, premi el 2007 com a cadet de primer any i premi, de nou, el 2008 ja com a cadet de segon any. Triple carta de presentació abans del seu posterior salt al futbol europeu (Inter de Milà).

Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Cesc, Marcelo, Casemiro, Mata, Alex Sandro, Lucas Leiva, Oscar, Blind, Ben Arfa... la llista és llarga. Molts noms propis han passat pel MIC des d’aquella primera edició del 2001, però ningú oblida la màgica societat que van formar aquell 2008 Coutinho i Neymar en aquella selecció del Brasil sub-12 entrenada per Lucho Nizzo. Tampoc ho ha oblidat Juanjo Rovira, el director del torneig: “El 2008 ja es parlava d’ells. Eren canalla, però ja hi havia molt rebombori mediàtic darrere d’aquella selecció. Ja es veia que eren jugadors diferents. Tots dos eren molt tècnics. En categories inferiors les seleccions brasileres fugen bastant de les cadenes dels sistemes tàctics en comparació amb els equips europeus, i aquesta llibertat els anava particularment bé a ells per lluir encara més. Feien entremaliadures dins el camp, i a fora eren també inseparables. Es van fer molt amics i sempre anaven junts. A Coutinho el recordo en la posició d’interior. Ja aleshores era molt creatiu. Quan li arribava la pilota ja es veia que podien passar coses”, explica.

Dos anys abans d’aquella final contra el Lokomotiv, Coutinho ja havia deixat mostres de la seva qualitat en un amistós contra el cadet del Girona, a Montilivi, pel 75è aniversari del club. El Brasil va guanyar 0-11 i aleshores Coutinho era encara Philippinho. El canvi de nom futbolístic, de fet, va ser un dels factors pel qual ni els mateixos organitzadors del MIC tenien computat que Coutinho havia guanyat tres edicions del torneig: “Conservo un full d’alineacions on apareix el dorsal 8 amb el nom de Philippinho. El 2006 en les actes sortia amb aquell nom. Anys més tard, quan va fitxar per l’Espanyol, ell mateix ens va confessar que n’havia guanyat tres. Guarda bon record del MIC, perquè va ser de les seves primeres experiències fora del seu país”, assegura Juanjo Rovira.