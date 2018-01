A la rampa de sortida

Arda ha arribat a un acord amb el Basaksehir turc, que ha ofert al Barça assumir la meitat de la fitxa. Els blaugrana, però, en volen més

“No m’agraden les plantilles àmplies, això segur.” Així de taxatiu es va mostrar el mes de setembre Ernesto Valverde, un tècnic que durant la seva carrera esportiva ha demostrat que es troba més còmode amb grups reduïts de treball per tal de poder donar minuts a tots els jugadors i evitar casos d’ostracisme. Aquesta màxima, però, xoca frontalment amb la situació actual, ja que tan bon punt el Barça i el Palmeiras llimin els petits serrells que els separen en l’operació de Yerry Mina, Valverde tindrà a la seva disposició una plantilla de 26 jugadors, als quals cal afegir Arnaiz i Aleñá, del filial, amb els quals el Txingurri està comptant sobradament. Tancat el capítol d’entrades amb Coutinho i Yerry Mina, doncs, la direcció esportiva del Barça s’haurà de centrar en la carpeta de les sortides, per tal de buidar el fons d’armari i, si pot ser, augmentar els ingressos.

La marxa més evident és la de Mascherano, que ho té tot lligat per fitxar pel Hebei Fortune xinès, que pagarà 10 milions per aconseguir els serveis de l’argentí. L’operació, però, no es tancarà definitivament fins que Umtiti torni a l’equip o fins que la incorporació de Mina sigui oficial, moment en què Mascherano posarà el punt final a la seva etapa al Barça, després de set anys i mig farcits d’èxits.

Resolt el cas de Masche, el següent de la llista és Turan, un jugador que encara forma part de la disciplina blaugrana perquè fins ara s’ha negat a moure un dit per canviar d’aires a la recerca de minuts. Ara, però, sembla que la situació del migcampista es podria desencallar per l’entrada en escena de l’Istanbul Basaksehir, l’actual líder de la lliga turca, que vol Turan per afrontar amb més garanties la segona part del curs. L’interès del conjunt otomà, de fet, no és cap secret, ja que ahir mateix el club va fer un comunicat, acompanyat d’una fotografia del seu president, Goksel Gumusdag, amb Turan, en què s’assegurava que l’entitat i el jugador ja han arribat a un acord. Ara, doncs, falta que el Basaksehir i el Barça pactin la fórmula de l’operació, ja que mentre el club turc vol Turan cedit a canvi d’assumir la meitat de la seva fitxa, el Barça desitja incloure una clàusula de compra obligatòria o, en cas contrari, que el Basaksehir es faci càrrec del cent per cent del sou del 7 blaugrana.

I en un cas semblant al de Turan es troba Vidal, que veu amb molt bons ulls la possibilitat de marxar al Sevilla, club del qual va arribar al Barça, i que l’espera amb els braços oberts. El problema, però, és que el club andalús només el vol cedit, mentre que la intenció dels blaugrana és traspassar-lo o, com a mínim, cedir-lo amb una opció de compra obligatòria. Vidal no és l’únic que està a punt de tornar al club del qual va sortir per fitxar pel Barça, ja que en una situació similar es troba Rafinha, que en els propers dies podria anar cedit al Celta. Diumenge, de fet, Felipe Miñambres, el secretari tècnic dels gallecs, va admetre que està treballant en l’arribada del brasiler. Rafinha, de baixa des de l’abril per una lesió al menisc, necessita minuts per recuperar la forma i veu amb molt bons ulls retrobar-se amb Unzué al Celta.

Més protagonisme